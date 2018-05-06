AVM ziyaretçilerinin tansiyon ve şekerini ölçtüler

Stantta ziyaretçilerin tansiyon ve şeker gibi ölçümleri de yapıldı.

Kapuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Tayfun Günaydın, Okul Müdür Yardımcısı Koray Kemal Karadeli, Mesleki Öğretmeni Pınar Keskin ve öğrenciler, hafta sonu Esas 67 Burda AVM’de tanıtım standı açtı.

Etkinlikte ziyaretçilerin tansiyon, kan şekeri, kan grubu ölçümleri de yapıldı. "İnsan yaşamı varsa biz hep varız" sloganıyla açtıkları stantta mesleki alanlar ve okulun tanıtımı da gerçekleştirildi.

Standın 13 Mayıs 2018 günü de açılacağı öğrenildi.