AVM’de yangın paniği

Edinilen bilgiye göre ilçenin Erdemir Caddesi üzerinde bulunan bir alış veriş merkezinin havalandırma boşluğundan dumanlar yükselmeye başladı. Güvenlik ekiplerinin haber vermesi üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı iki arazöz ve 10 kişilik itfaiye ekibi teras katına çıkarak incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri havalandırma da ki pervanede çıktığı anlaşılan yangını söndürerek kontrol altına aldı. AVM’nin güvenlik ekipleri gazetecilerin olay yerinden görüntü almasını engellerken, bazı müşteriler de dışarı çıktı. Yangında her hangi bir yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Aynı AVM’de daha öncede birçok kez yangın çıkmış ve itfaiye ekipleri müdahale etmişti.