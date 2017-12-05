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05 Aralık 2017 14:15

Avrupa Zonguldaklılar Derneği’nden Acar’a ziyaret

Avrupa Zonguldaklılar Derneği Başkanı Mehmet Karakulak ve Avrupa Zonguldaklılar Dernek Üyesi Zonguldak Temsilcisi Bünyamin Altundağ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar’ı makamında ziyaret etti.

Avrupa Zonguldaklılar Derneği’nden Acar’a ziyaret

05 Aralık 2017 14:15



Avrupa Zonguldaklılar Derneği Başkanı Mehmet Karakulak ve Avrupa Zonguldaklılar Dernek Üyesi Zonguldak Temsilcisi Bünyamin Altundağ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler. Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Elif Acar, 2018 yılında yapılacak çalışmaların bölge için önem arz ettiğini söyledi.


Ajansın bölge için çok önemli olduğunu vurgulayan Karakulak ve Altundağ, ajansın çalışmalarıyla ilgili Genel Sekreter Vekili Elif Acar’dan bilgiler aldılar. Zonguldak Havalanı’nın hayata geçirilmesi konusunda BAKKA’dan ne gibi destekler alınabileceği konusunda istişarede bulundular.




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