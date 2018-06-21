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21 Haziran 2018 16:08

Ayan: "Anlaşma sağlanıncaya kadar buradayız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak Milletvekili Hamdi Ayan, geçtiğimiz gün Karadeniz Ereğli’de faaliyet gösteren TAT Metal Çelik San.

Ayan:

21 Haziran 2018 16:08

ve Tic. A.Ş’de greve çıkan işçilere destek vermek amacıyla bölgeye giderek; "Anlaşma sağlanıncaya kadar işçimizin yanındayız, dönmek yok" dedi.


Seçim çalışmaları kapsamında Kdz Ereğli’de destek ziyaretlerine devam eden MHP Zonguldak 1.sıra Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, geçtiğimiz gün grev kararı alan TAT Metal Çelik San. Ve Tic. A.Ş’de 6 aydır süren toplu sözleşme görüşmelerinde toplam 72 maddeden 19’unu kapsayan maddi konularda anlaşma sağlanamaması sonrası, işçi greve gitme kararı aldı.


Olayı yakından takip eden MHP Zonguldak 1.sıra Milletvekili Adayı Hamdı Ayan, beraberinde 2.sıra Milletvekili Adayı Abdullah Bekar, İl Başkanı Metin Soydaş, İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ve partililer işçilere sahip çıkarak grev kararına destek oldular.


Konuyla ilgili olarak açıklama yapan MHP Zonguldak Milletvekili Hamdi Ayan; "MHP olarak işçilerimizin yanındayız. Anlaşma sağlanıncaya kadar işçilere destek çıkacağız, yanındayız ve dönmek yok" diye konuştu.




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