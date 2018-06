Ayan, Armutçuk’ta madencilere seslendi

sıra Milletvekili Adayı Hamdi Ayan Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı TTK’ya ait Armutçuk Müessese Müdürlüğü’nü ziyaret etti ve burada madencilere seslendi. Ayan; "Siz arında soğan, ekmek yediğiniz zaman kuyu dibinden o kokuyu alacak olan kişi benim." dedi.

27.Dönem Milletvekili Adayı Hamdi Ayan beraberinde 2.sıra Milletvekili Adayı Abdullah Bekar, 3.sıra adayı Fehmi Nuhoğlu, İl Başkanı Metin Soydaş, İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ve partililerin katılımıyla TTK’ya ait Armutçuk Müessese ’de madenciler ile bir araya geldi. Burada madencilere seslenen Ayan, burada çok önemli açıklamalarda bulundu.

"TTK’yı bizim vekiller anlatamadı biz anlattık"

Ayan konuşmasında şunları söyledi; "Türkiye’de yeni bir sistemin oylamasına gidiyoruz burası çok önemlidir. Bu kardeşiniz yola çıktı, madencinin, TTK’nın adına konuşuyor dendi, bizim adımıza doğru her şey konuşuldu. Gittiğimiz müesseselerde şunu söylüyorum. Siz arında soğan, ekmek yediğiniz zaman kuyu dibinden o kokuyu alacak olan kişi benim. Maskenin ne olduğunu bilen benim. Çam ağacının çatırdığı sesi verdiğini bilen arının göçmeye hazır olduğunu bilenleriz. Dolayısıyla herkes bir şeyler söyler anlatır. Ama madencilik sektöründe bu arkadaşınıza güvenin. Dolayısıyla TBMM’de kurumu anlatırken, hep başka milletvekilleri üzerinden anlatmaya çalıştık. Onlar dilinin döndüğünce anlatabildiler. Etkili olabildiler mi? Çoğu zaman etkili olamadılar ama eğer bu teveccühü sizler gösterirseniz Allah’ta bize bunu nasip ettiyse eğer bu kardeşiniz madenciler adına orada olacak. TBMM’de madencilerin ve TTK’nın önemini anlatacağız. Zonguldak’ta her gün 33 bin ton kömür harcanıyor. Rakamda hata yok. Bu kömürün kimin yaktığı beli. TTK ve özel sektör bunun 33 bin tonunu çıkarıyor. Zonguldak’a 33 bin ton kömür ithal geliyor. Demek ki bu kömüre ihtiyaç var. İşsiz ve çalışmaya olana ihtiyacımız var. Kömüre de bu kadar ihtiyacımız var. Bu ne demek her ay 422 Trilyon paranın il dışına çıkması gerek. Bu kadar kömürün lazım olduğu yerde TTK ne zaman özelleştirilecek, 58. madde ile sahalar mı bölünecek? O mu olacak bu mu olacak. Bakın bu kardeşiniz yola çıktı. Sağolsun Cumhurbaşkanımız geldi. Bir nebze gönüllere su serpti, bin 500 işçi dedi, önemlidir. Bu zamana kadar bu söylenmedi. Bunun sebebi ise şudur; TTK’nın çalışanları madenciler Hamdi Ayan’ın arkasında. Dediler bu konuyu aktardı Genel Merkeze. Şimdi milletvekili adayları 3 günden bu yana şunu söylüyor. Benim önümü kesecekler ya o arkadaşlarımız. 5 bin tane madenci alacaklarmış, meğer madenleri ne kadar seviyorlarmış, meğer madenciler ile ne kadar dostmuşlarki bunu gördük ve şahit olduk. Ben de diyorum ki ben geldiğimde TTK’ya 3 bin diğer yıllarda kademeli bin 250 olmak üzere 8 bin işçi almamız lazım. Neden? TTK’nın kapasitesi 14 bin 500’dür. Bu norm kadrodur. Galerisi, ocağı ve hazır işçi alımına sahip bu kadrodur. Şuanda 7 bin 300 çalışan var. Armutçuk müessese de 930 işçi kalmış. İşte bu norm kadro ihtiyacı hasıl olduğundan dolayı norm kadro 7 bin 300’e çekilemiyor, öyle kaldı. Üzülmez, Kozlu, Karadon, Gelik İşletmelerinde galeriler sürüldü, havalandırmalar ve kuyular açıldı hazır. Armutçuk da problem var. Bizim bu kafesimiz insan, kömür ve malzeme nakliyatı yapıyor. -400’den sonra ki -550 metre derinlikte ise 3 km yürüyerek gidiliyor. Mesai bitiyor yeniden 3 km geri geliyor. Bu böyle iş değil, söz veriyorum bu iş de düzelecek. Buradaki kuyu açılması lazım. 58. madde ile ilgili olarak müsteşara bağlandık 11 dakika TTK’yı anlattım. Zarardan bahsetti, ona dedim zarar minimize edilebilir, ham maddeyi çıkaran TTK’dır. Sonra bize müsteşar bey dedi ki; 58. madde görüşülürken çok sayıda madenci ocaktan çıkmadı, kendini ocağa kapattı. Genel başkanımız ve Türk-İş Genel Başkanının katılımıyla bu iş geri döndü. Geçtiğimiz gün milletvekili Faruk bey canlı yayında 58. maddeyi anlatıyor, yanlış anlaşıldık diyor. Sahaları o kadar çok büyümüş ki aslında onları bölmek istemişler. Bunları biz yemeyiz. Bizim bunlara karnımız tok. Bizim gerçeklerle işimiz var. Benim madenlerle ilgili büyük acılarım var. Benim rahmetli babam 1968 yılbaşı gecesinde Kozlu’da grizu da kalmış bir insan. Ben Kozlu’yu özellikle istemiş bir insanım. 2000 yılında beni Armutçuk’a verdiler. Buraya maden teknikeri olarak geldim. Sonra buradaki bir arkadaşımızın hakkını yemeyeyim diye merkeze geri döndüm. İnşallah 3 gün sonra bir problem görünmüyor. Bu arkadaşlarımız ile birlikte TBMM’de olacak. Ben kavgadan yana değilim. Ben birleştirerek, bütünleştirerek bir madencinin almış olduğu kültürle bu yollardayım. Diğer partilerin seçilmiş arkadaşlarını da buralara getireceğim. Beraber işler yapacağız."