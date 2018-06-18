Ayan; “Bu şehrin artık toparlanması lazım”

Dönem MHP Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Ayan seçim gezilerini tam süratle devam ediyor. Ayan, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir dizi seçim ziyaretleri yaptık ve destek istedi.

MHP Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, beraberinde İl Başkanı Metin Soydaş, Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Milletvekili Adayları Abdullah Bekar, Fehmi Nuhoğlu ile birlikte ilk olarak MHP İlçe Başkanlığında Ramazan bayramı dolayısıyla partililerle bayramlaştı. Burada açıklama yapan Ayan, “Bir yemin verdik, yola çıktık. Neydi yeminimiz? 8 maddede, 8 ilçemizin kalkınması. Dedik ki; kadınlarımız, özgür ve ekonomik kalkınmanın içerisinde olmalıdır. Ezilmemeli, dik durması gerekir dedik. Bir madde de kadınlarımıza yazdık. Bunun yanında da Türk milletini ve Türk devletini emanet edeceğimiz 18-25 yaş arasında olan gençlerimizi de unutmadık. İstihdam sağlayacağımız tüm alanlarda bunlara yüzde 40 kota uygulayacağımızı söyledik” diyerek sözlerine şöyle devam etti; “Böylesi bir heyecan ve böylesi bir teveccüh ile bizleri beklemenizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, bir guru içerisindeyiz. Bu gurur, hepimizin gururu. Şunun şurasında malumun ilanına artık 6-7 gün gibi bir zaman kaldı. Uzun yıllar siyasetin içerisinde yer alan, siyasetin her kademesinde görev yapmış bir arkadaşınız olarak şunu net olarak söyleyebilirim ki; MHP’nin bütün mensupları, geçmişte görev yapmış bütün arkadaşlarımız bu seçime dört elle sarılmışlardır. Önemli olan yanı zaten burası. İnanç hedefli olan her şey mutlaka hedefe ulaşacaktır. Tabi ki sonuçlar Cenab-ı Allah’ın takdiridir. Buna asla bir itirazımız olmayacak.”

“Zonguldak’ta MHP’nin önü açıktı, şimdi daha açık”

Zonguldak’ın MHP’ye ve adaylarına ihtiyacı olduğunu ifade eden Ayan, “24 Haziran’da sandık iradesi, bizim Zonguldaklı seçmenlerimizin iradesi olacaktır. Bu süreç içerisinde şunu görmüşüzdür ki, Zonguldak’ın MHP’ye ve adaylarına ihtiyacı olduğunu açık ve net bir şekilde gördük. Aslında bu gün burada malumun ilanını konuşuyoruz. Zonguldak MHP’nin önünü açmıştır. Tabi ki buralara kolay gelinmedi. Bizler sıkıntılı dönemler yaşadık. Ama böylesi bir zamanda, teşkilatlarımızın içerisinden çıkmış bu listelerimizin güzel bir karşılık bulduğunu, bunda da en büyük pay sahibinin sizler olduğunu buradan net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bir yemin verdik, yola çıktık. Neydi yeminimiz? 8 maddede, 8 ilçemizin kalkınması. Dedik ki; kadınlarımız, özgür ve ekonomik kalkınmanın içerisinde olmalıdır. Ezilmemeli, dik durması gerekir dedik. Bir madde de kadınlarımıza yazdık. Bunun yanında da Türk milletini ve Türk devletini emanet edeceğimiz 18-25 yaş arasında olan gençlerimizi de unutmadık. İstihdam sağlayacağımız tüm alanlarda bunlara yüzde 40 kota uygulayacağımızı söyledik. Bunun millette karşılığı olmuştur ve tutmuştur. Bunlar bizim teveccüh alıpta, Cenab-ı Allah’ın takdiri ile meclise gittiğimiz gün MHP’nin Zonguldak raporları olacaktır. 10 maddelik bir broşür yazdık, bunları anlatmaya çalıştık. Neden? Zonguldak göç veriyor. Ekonomiye, istihdama bağlı sıkıntılar yaşıyoruz. 1989 yılından bu yana Zonguldak’ımız kaybeden bir şehir durumuna gelmiştir. Bizler bunları hak etmediğimizi söylüyoruz. Birilerinin buna dur demesi gerekiyordu. Birilerinin artık bu gidişe ‘Yeter’ demesi gerekiyordu. Cenab-ı Allah’ın izniyle biz buna talip olduk ve yollardayız.”

“Ben bu şehirde ekmek kazandım”

Söz ve yeminle yola çıktıklarını ifade eden MHP Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, “Siyasi bir kamplaşmanın içerisinde değiliz. Hiçbir arkadaşımızı kötülemiyoruz. Ama diyoruz ki; biz sözümüzle yeminimizle yola çıktık, sizde böyle yapın. Duyuyorsunuzdur; MHP’nin önünü kesmek için ‘Seçim alamayacak’ diyenlerde var. ‘Şu kadar oy alacak’ diyenlerde var. Bütün samimiyetimle söylüyorum; bu seçimin galibi MHP’dir. Zonguldak’tan Ereğli’ye kadar gelirken, korna çalmaktan arkadaşlarımızın kolları yoruldu. İşte bu doğru yolda olan teşkilatımız ve adaylarımızın bir inancının karşılığının halkımızda olduğunu göstermektedir. Ne derlerse desinler; burada kazanacak olan MHP ile birlikte Zonguldak halkından başkası değildir. Bu şehrin bize ihtiyacı vardır. Zonguldak 30 sene önce Türkiye ekonomisinin 5.’si, nüfusta 7. Sırasındayken bu gün 45. Sıraya gerilemiştir. Zonguldak bunu hak etmedi. Bunu yapmaya da kimsenin hakkı yok. Cenab-ı Allah’ın izniyle buna müsaade etmeyeceğiz, her yerde söylüyorum bunu. Çünkü ben bu şehirde doğmuş ve yaşamış bir insanım. Ben bu şehirde ekmek kazandım, çoluk-çocuk sahibi oldum, şahsiyetlendim. Dolayısıyla bu şehir bunu hak etmiyor. Bazı arkadaşlarımız ‘Bunları niye söylüyorsun?’ diye bize kızıyor. Biz doğruları söyleriz” şeklinde konuştu.

“Yok, öyle Ankara’da oturmak, yatmak”

Bu şehrin artık toparlanması gerektiğini sözlerine ekleyen MHP Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Ayan “24 Haziran’a kadar ilke ve ülkülerimizi Zonguldak halkına anlatmakla görevliyiz. Ucu kime değerse değsin, hiç mesele değil, önemli değil. Bir gerçek var ki; bu şehrin artık toparlanması lazım. Köy meydanlarını geziyoruz, bayram vesilesi ile Köyler kalabalık. Nereden geldi bu insanlar? Ankara, İstanbul, Bursa’dan gelmişler. Eskiden Zonguldak olarak inşalar memleketlerine giderdi. Şimdi Zonguldak halkı memleketine bayramlaşmaya geliyor. Söz sözü açıyor. İşin sonuna yaklaştık. Hiçbir problem yok, her şey yolunda gidiyor. Zonguldaklı hemşerilerimiz bizim ve sizlerin arkasında. Bu saatten sonra yapacağımız sadece milletimize güler yüzümüzü göstermek. Tamamıyla bu siyaseti birlikte yapacağımızı anlatacağız. Dün hacılar köyünde söyledim; Cenab-ı Allah bize bir imkan sağladı. Diğer seçilecek olan milletvekillerini de getireceğiz buralara. Gelmek zorundalar. Yok, öyle Ankara’da oturmak, yatmak. Siyasi parti farkı gözetmeyeceğiz. Zonguldak’ın buna ihtiyacı var. Pırıl pırıl bir liste yaptık, arkadaşlarımızla yollardayız. Tevekkül edeceğiz ama bir gerçek varki; Zonguldak halkı bizi sevmiştir. Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum; Cenab-ı Allah nice bayramları daha birlikte geçirmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.

MHP Milletvekili Adayı Hamdi Ayan daha sonra ziyaretlerini Türk Eğitim-Sen Ereğli Şubesinde, ilçede olan iki sünnet düğünü ve iki köy düğüne iştirak etti ve mutluluklar diledi.