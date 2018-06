Ayan, “Çalışmayanı şikayet edeceğim, yok öyle yatmak!”

Dönem MHP Zonguldak Milletvekili Hamdi Ayan, seçim çalışmaları kapsamında köy köy geziyor.

Ayan, Ramazan bayramı dolayısıyla 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi merkez ilçeye bağlı olan Elvanpazarcık ile Çaycuma ilçesine bağlı, Saltukova, Karapınar beldeleri, Serdaroğlu, Muharremşah, Yenipazar ve Hacılar köylerinde destek ziyaretleri yaptı ve vatandaşlarla bayramlaştı. Ayan, Hacılar Köyü’nde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmasında; “Zonguldak için seçilen ancak çalışmayan milletvekillerini şikayet edeceğim, yok öyle yatmak” diye konuştu.

MHP Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Ayan beraberinde İl Başkanı Metin Soydaş, Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy, Çaycuma İlçe Başkanı Ersin Akyüz ve partililerin katımıyla Ramazan bayramı dolayısıyla vatandaşlarla bayramlaştı. İlk olarak Kilimli ilçesinde MHP Kilimli İlçe Başkanlığının bayramlaşma programına katılan Ayan, daha sonra Merkez İlçe ve Çaycuma ilçesine yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi ve bayramlarını tebrik etti. , “30 senedir bu memleket kaybediyor, kim ne derse desin. Seçilecek olan arkadaşlarımızı da buraya getireceğiz, beraber geleceğiz. Bu iş ben seçildim 5 sene oradayım demekle olmaz” diye seçilecek olan vekil adaylarına ser çıkış yapan Ayan, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Mübarek Ramazan bayramını idrak ediyoruz, hayırlara vesile eylesin. İnşallah Kurban bayramına da erişmeyi nasip etsin. Çaycuma’yı karış karış geziyoruz. Vatandaşlara her şeyi anlatıyoruz. Uzun yıllar Zonguldak’ta siyaset yaptık. Bu memlekette doğduk, büyüdük. Bu saatten sonra gidecek başka yerimizde yok. O zaman Zonguldak’ta bir şeyler düzelsin diyoruz. Bunu sizlerin adına istiyoruz. Çünkü her gittiğim yerde söylüyorum. 30 senedir bu memleket kaybediyor, kim ne derse desin. Alışagelmiş bir siyaset var, nasıl olsa sandıklar geliyor oyları alan Ankara’ya gidiyor. Bugün iki yerde söz verdim. Eğer Cenab-ı Allah bize bu seçilmeye nasip ederse eğer diyorum ki diğer seçilecek olan arkadaşlarımızı da buraya getireceğiz, beraber geleceğiz. Bu iş ben seçildim 5 sene oradayım demekle olmaz. Bu işleri değiştireceğiz, değiştirmek zorundayız.”

’Bu memlekette anılarım ve acılarım var’

Ayan, “Ben 40 gün önce adım atıpta bulamadığım insanları bugün kahvehanelerde görüyorum. Neden?, bu insanlar buralardan göç etmiş. Bayram vesilesi ile annesi ve babasının yanına gelmiş. Eskiden Zonguldak’taki insanlarımız bayram için diğer illere gidiyordu. O zamanlar Zonguldak göç alıyordu. Şimdi ne oldu? Kayıtlı olan 622 bin vatandaşımız Zonguldak dışında yaşıyor. Hak ettik mi bunu? Bedel ise Zonguldak bedelini de verdi. Madende 5 bin şehit verdik diyoruz. Bunlar doğru?, verdik. O bakımdan Zonguldak bunu hak etmiyor. Çıkarken yola namus ve şeref sözü verdik. Ben 50 yaşına geldim, bir oy için bunu yapmam. Ama bu memlekete yapacağım hizmet var. Benim bu memlekette kan bağım var. Buralarda anılarım ve acılarım var, gideceğim başka yer yok.” ifadesinde bulundu.

’Çalışmayanı şikayet edeceğim, yok öyle yatmak!’

’Herkes yakın bulduğu birilerine oy verecek. Hiç bir şey demiyorum, helali hoş olsun’ diyen Hamdi Ayan, "Ama ben bir oluşturmak zorundayım. Söz verdim, çünkü bu diğer adayların tamamından siyasi geçmişim fazladır. Bu memleketin sorunu neyse biliyoruz. Çözüm noktasının nerede olduğunu da biliyoruz. Bu kardeşinize güvenin. Bizim ömrümüz seçilirsek buralarda geçecek. Diğer seçilmiş arkadaşları alıp buraya geleceğiz. Gelmeyenleri de şikayet edeceğim. Yok öyle yatmak. Bu memleketin kaybedecek 5-10 senesi yok. Ne kadar göç vereceğiz ve yoksulluk çekeceğiz. Tarım, hayvancılık ve maden bizde var. 1 hafta önce açıkladım. Kuvarsit’in ve cam malzemesinden, boksit ve kromundan ne varsa bu memlekette var. Çaycuma Sapça’da Kuvarsit madeni var. Haberiniz var mı? Yok, sakla babam sakla. Nereye kadar? Çıktık yola anlatıyoruz bunları. Beraber sahip çıkacağız.” dedi.

’Alışagelmiş siyaset dönemi bitsin’

MHP Milletvekili Adayı Hamdi Ayan , Zonguldak’ın hasta olduğunu ve bunun için bir reçete hazırladıklarını da ifade ederek, "Bu memleketin iyileşmesi lazım. 10 maddelik can suyu. 8 ilçeye kalkınacağı maddeler yazdık. Beni takdir ederseniz 14 bin kişiye istihdam sağlayacağız. 14 bin istihdam demek Zonguldak’a 48 milyon para demek. Esnaf her yerde kan ağlıyor. Madencilikse madencilik yaptık. Memleketse memleketi savunduk. Yapılacak her şeyi elimizden geldiği kadar yaptık. İnsanlarda bir beklenti var. Diyorlar ki, onu seçmezsen bu gelecek, bunu seçmezsen şu gelecek. İnsanları kutuplaştırmaya gerek yok. Diğer milletvekili adaylarına sesleniyorum. Benimle uğraşmayın, siz yapacaklarınızı anlatın. Ben 10 madde hazırladım, meclise sunmak içinde bir dosya tuttum. Sizde bir şeylerin altına imza atın. Alışagelmiş siyaset dönemi bitsin. Projelerinizi konuşun, millet size oy verirse versin. Kader dediğimiz çizgiye beraber yürüyeceğiz. Ben seçildiğim takdirde diğer arkadaşlarımızı da getireceğim. Bu saatten sonra bu işin sağı solu olmaz.” diye konuştu.