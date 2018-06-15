sıra Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, Merkez ilçeye bağlı Sapça Köyü’nde vatandaşlara Ramazan ayının son günü dolayısıyla iftar yemeği verdi. İftar yemeği sonrasında kamyon kasasına çıkarak Sapça halkına seslenen Ayan; “MHP bu seçimde Zonguldak’ın favorisidir, iki milletvekili çıkaracağız inşallah” dedi.

Seçim çalışmalarını aralıksız olarak tam süratle devam ettiren MHP Zonguldak 1.sıra Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, beraberinde 4.sıra Milletvekili Adayı Taner Kayı ve 5.sıra Milletvekili Adayı Sebil Sümeyye Bıyıklı ile birlikte Sapça Köyü’nde vatandaşlara seslendi. Ayan burada yaptığı konuşmasına; “Cenab-ı Allah nasip etti bugün aranıza milletvekili adaylarımızla aranıza geldik. İçimde bu bir uhdedir, tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben bu köyleri seviyorum. En güzel yıllarım ve siyasi yıllarım buralarda geçti” diye başlayarak sözlerini şöyle devam etti; “Bizleri böyle ir günde coşkuyla bağrına bastığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada siyaset yapmıyorum. 2003 yılında İlçe Başkanı olduğum günden bu yana bu alandayım. O günden bu yana milletvekili aday tanıtımına, milletvekili adaylarımızı sizlerle buluşturmaya geldim. Her zaman sağolsun, bu köyde yaşayan hemşehrilerimiz artık sen çıkmalısın, sen kendine aday olmalısın diye bizlere cesaret vermiştir. İl ve İlçe Başkanlığı yapmış olduğumu bu süreç içerisinde bizleri karşılıksız bir şekilde siyaset yapmamıza rağmen bizleri karşılayan Sapça, Sofular köyündeki hemşehrilerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah nasip etti bugün aranıza milletvekili adaylarımızla aranıza geldik. İçimde bu bir uhdedir, tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben bu köyleri seviyorum. En güzel yıllarım ve siyasi yıllarım buralarda geçti. Cenab-ı Allah MHP’ye Cumhur ittifakı ile beraber bizleri bir hükumet olma yolu açtı. İşte Cenab-ı Allah bizlere nasip etti 25 Haziran’da sizleri bizleri arkadaşlarımızla meclise göndereceksiniz. O gün rica ettiklerimizi bugün yapma süreci ve şansı içindeyiz. Bunları lütfen iyi düşünün.”

’Zonguldak “SOS” veriyor’

“Yola çıkarken bir yemin ettik, çok şükür 50 yaşına geldim. Bir insan bir oy için şeref ve namus sözü vermez. Neden veriyorum bu sözü biliyor musunuz? Artık kaybetmeye benimde tahammülüm kalmadı. Artık Zonguldak’ta yaşamak bana neden eziyet olsun. Zonguldak bize neden ömür törpüsü olsun? Sapça, Sofular niye artık kaybetsin? Cumhuriyetin ilan edilişinden sonra ilk şehir burası. Katma değeri sağladı, en büyük ekonomiyi üretti, en büyük üretim tonajlarını sağladı ve Türkiye’ye sahip çıktı. Bu mu bizim hak ettiğimiz yer. Asla burası değildir. İşte dedik ki yola çıkıyoruz, yemin edeceğiz. Arkasından da ne yapmak lazım. Zonguldak SOS veriyor, Zonguldak’a bir reçete yazmak lazım. 10 madde de dedik ki; 8 ilçemizi ilk planda kalkındırabilecek, işsizliği önleyip, göçü durdurabilecek bir proje yazmalıyız dedik ve 8 ilçemize birer proje yazdık. Bunun yanı sıra kadınlarımızı unutmadık. Onlar mağdur olmasın, ekonomik anlamda güçlü olsun dedik, onlarla ilgili olarak da Kadın Girişimciler Kooperatifi kullanılması, kamu kurum ve kuruluşlarının buradan hizmet almasını istedik. Yine 18-25 yaş arası gençlerimiz hem seçme hem de seçilme hakkına sahipken o zaman istihdam alanlarında yer bulsun dedik.”

’Zonguldak kaybetmemeli, buna “dur” diyeceğiz’

“Sağlam geliyoruz. Ayırmadan, ayrıştırmadan, toparlayarak kardeşlik tohumlarını ekerek geliyoruz. Her ne kadar siyasi arena de bir yarış başlamış olsa bile ben bu yarışın dışındayım. Ben Zonguldak’a bir söz verdim, yemin ettim. Cenab-ı Allah nasip ederse eğer diğer siyasi partilerden seçilmiş olan milletvekilleri ile birlikte ilk gün toplantımızı yapacağız. Diyeceğiz ki; partileri bir kenara bıraktık, mesele Zonguldak meselesi, artık Zonguldak kaybetmemeli, gelin birlikte buna “Dur” diyeceğiz. Umut ediyorum ki bu arkadaşlarımız bu teklifimizi kabul edeceklerdir. Yoksa Zonguldak unutulacak buradaki gençlerimizi başka vilayetlere göndereceğiz. Mutlaka siyasi tercih yapacaksınız, tercih yaparken bu yeminimizi göze alın. Az önce dediğim gibi burası bizim için önemlidir. Meşaleler insanların en çok sevildiği yerden yakılır, Tepebaşı Mahallesinden benim oturduğum mahalleden başladık, düğünümüz, cenazemiz olan ve buraya sık geldiğimiz Sapça’dayız. 2014 yılında İl Genel Meclis üyesi yaptığımı Aydın Yılmaz kardeşimize de teşekkür ediyorum. TÜİK diyor ki; Zonguldak ekonomide 5.ci, nufüsta 7. Sıradaymış. Geldiğimiz nokta da 45. Sıraya düşmüşüz. Biz bunu hak etmedik. Diyoruz ki; son 30 yıl kayıp. Son dönemlerde yaşanan deprem faciasında o günkü şartlara rağmen Zonguldak’ta o dönemde 1 milletvekili vardı. Çaycuma Organize Sanayi, Ereğli Devlet Hastanesi, Rüzgarlı Kadın Doğum Hastanesi, 17 sağlık ocağı, Gökçebey Küçük ölçekli sanayi, Üzülmez Organize sanayisi, bu arkadaşlarımızın ve teşkilatlarımızın sayesinde bugün Zonguldak’ın hizmetindedir. İşte uzun yıllar siyaset yapmış kardeşiniz, sorun neredeyse biliyoruz. Sorun nereden çözülecekse bunu da biliyoruz. Diyorsunuz ki elinizde sihirli bir değnek mi var. Hayır, yok. Bu gücü Genel Başkanımızdan aldık.”

’Genel başkanımız Zonguldak’ın durumunu beğenmedi’

“2015 yılında Genel Başkanımız Zonguldak’a geldiğinde; “Zonguldak’ın durumunu beğenmedim. Benim adıma Zonguldaklı hemşehrilerimize o sözü ver diye söylemiştir. Bizde bu yüzden bu maddeleri yazıyoruz. Arkamıza gücü alarak 8 bin TTK’ya 4 bin rödevans sahalarına, 2 bin kadın girişimci olmak üzere 14 bin arkadaşımıza iş bulacağımızı söylüyoruz. Genel Başkanımız; “Zonguldak’ın durumunu beğenmedim, benim adıma söz ver hemşehrilerime, Zonguldak’a 81 vilayet içerisinde devlet politikası uygulayarak ayağa kaldıracağım demiştir. Bugün Genel Başkanımız sağ ve partimizin başındadır.”

’MHP bu seçimde Zonguldak’tan 2 milletvekili çıkaracaktır’

“Bu kardeşiniz İl Başkanıydı, şimdi ise milletvekili adayı. Şunu buradan söylemek gereklidir. İki cihan bir araya gelse bizim arkadaşlarımızı seçilecek ve ben bunun farkındayım. 23 Haziran gecesine kadar çalışacağım. İlkelerimiz ve ülkelerimizi Zonguldak’a anlatacağım. O gün çıkacak sonuç Zonguldak’ın sonucudur. MHP bu seçimde Zonguldak’ın favorisidir. MHP Zonguldak’ta bütün samimiyetimle söylüyorum 2 milletvekili çıkaracaktır. Geri kalan 3 milletvekili de diğer partilere kalıyor. Onlar bütün siyaseti bırakmışlar CHP “Hamdi Ayan’ın önünü kesin”, ittifak ortağının milletvekili ise “Hamdi Ayan’a oy vermeyin” diyor. MHP’nin burada bir ruhu var. Bu yarışın galibi MHP olacak. Mesele budur, Gelsinler burada konuşsunlar. Son 30 yılı anlatsınlar sizde dinleyin. Kavga etmeden, siyasi üslubumuzu kaybetmeden, demokrasiyi önümüzde tutarak bir yarışa gidiyoruz. Cenab-ı Allah bu sonuçların ülkemize ve memleketimize hayırlı sonuçlar versin.”