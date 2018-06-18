Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 22:12

Ayan, Ormanlı beldesini gezdi, destek istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak 1.

Ayan, Ormanlı beldesini gezdi, destek istedi

18 Haziran 2018 22:12

sıra milletvekili adayı Hamdi Ayan Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde seçim gezilerine devam etti.


24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri dolayısıyla seçimlere 6 gün kala seçim ziyaretleri gerçekleştirdi. Ayan, beraberinde İl Başkanı Metin Soydaş, İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, 2.sıra milletvekili adayı Abdullah Bekar ve partililerin katılımıyla Ormanlı beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ayan ve Bekar buradaki halktan 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için destek istedi.


Zonguldak ile ilgili olarak açıklama yapan MHP Milletvekili adayı Hamdi Ayan, Zonguldak’ın kurtuluş reçetesini yazarak göç veren il haline gelen Zonguldak’ın kurtuluşu için seçildiği takdirde TBMM’de Zonguldak’ın sesi olacağını belirtti.


Ayan ve beraberindeki partililer daha sonra Fındıklı Köyü sakinleri ile bir araya geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç