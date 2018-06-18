Ayan, Ormanlı beldesini gezdi, destek istedi

sıra milletvekili adayı Hamdi Ayan Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde seçim gezilerine devam etti.

24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri dolayısıyla seçimlere 6 gün kala seçim ziyaretleri gerçekleştirdi. Ayan, beraberinde İl Başkanı Metin Soydaş, İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, 2.sıra milletvekili adayı Abdullah Bekar ve partililerin katılımıyla Ormanlı beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ayan ve Bekar buradaki halktan 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için destek istedi.

Zonguldak ile ilgili olarak açıklama yapan MHP Milletvekili adayı Hamdi Ayan, Zonguldak’ın kurtuluş reçetesini yazarak göç veren il haline gelen Zonguldak’ın kurtuluşu için seçildiği takdirde TBMM’de Zonguldak’ın sesi olacağını belirtti.

Ayan ve beraberindeki partililer daha sonra Fındıklı Köyü sakinleri ile bir araya geldi.