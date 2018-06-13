Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 12:26

Ayan, seçim gezilerine köylerde devam ediyor

27.

Ayan, seçim gezilerine köylerde devam ediyor

13 Haziran 2018 12:26

Dönem MHP Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, Merkeze bağlı köylerde seçim ziyaretlerini sürdürdü.


MHP 1.sıra Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri dolayısıyla 2,5 ay önce başlattığı seçim gezilerini aralıksız olarak devam ediyor.


Milletvekili Adayı Ayan beraberinde İl Başkanı Metin Soydaş, Çaycuma İlçe Başkanı Ersin Akyüz ve partililerin katılımıyla, ilçeye bağlı Şeyhoğlu Köyü’nde geçtiğimiz senelerde Afyonkarahisar ilinde askeriyeye ait mühimmat deposunda yaşanan patlama sonucunda şehit düşen Emrah Kartal’ın Köyünde iftar programına katıldı. Ardından Kalaycıoğlu, Sipahiler ve Dağüstü köylerinde vatandaşlarla iftar sonrası bir araya geldi.


Ayan seçim gezilerinin bir sonraki durağı ise Ereğli ilçesine bağlı Armutçuk, Güneşli, Armutlucuma, Öğberler köylerinde devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
23
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç