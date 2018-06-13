Ayan, seçim gezilerine köylerde devam ediyor

Dönem MHP Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, Merkeze bağlı köylerde seçim ziyaretlerini sürdürdü.

MHP 1.sıra Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri dolayısıyla 2,5 ay önce başlattığı seçim gezilerini aralıksız olarak devam ediyor.

Milletvekili Adayı Ayan beraberinde İl Başkanı Metin Soydaş, Çaycuma İlçe Başkanı Ersin Akyüz ve partililerin katılımıyla, ilçeye bağlı Şeyhoğlu Köyü’nde geçtiğimiz senelerde Afyonkarahisar ilinde askeriyeye ait mühimmat deposunda yaşanan patlama sonucunda şehit düşen Emrah Kartal’ın Köyünde iftar programına katıldı. Ardından Kalaycıoğlu, Sipahiler ve Dağüstü köylerinde vatandaşlarla iftar sonrası bir araya geldi.

Ayan seçim gezilerinin bir sonraki durağı ise Ereğli ilçesine bağlı Armutçuk, Güneşli, Armutlucuma, Öğberler köylerinde devam etti.