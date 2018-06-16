Ayan, Ülkü Ocaklarının bayramlaşma programına katıldı

Ayan, burada yaptığı konuşmasında,

“Ülkü Ocakları geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz en büyük kurumsal yapıya ulaşmış olan çok büyük bir gençlik organizasyonudur. Ülkü ocakları çatısı bizim açımızdan ulvidir. Özellikle kendim için söyleyebilirim. Uzun yıllar siyasette kalmış bir kişiyim ama içimde hep uhde kalmıştır ve ülkü ocakları başkanı olamadım. Bu zamana kadar siyaset yaptığımız dönemlerde yaklaşık 14 ocak başkanımızla çalışmamız oldu. Fakat hiç ayrımız, gayrımız olmadı. Hep bir bütünlük içerisinde elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Ülkü ocakları büyüdükçe MHP’nin büyüdüğü de oldu. Bugünde dediğim gibi Ülkü Ocakları benim için çok önemlidir. Duygusal bir alandır. Sağolsun burada Ocak başkanımız bayramlaşma programı yapmıştır. Bizim buraya gelme zaruriyetimiz vardır. Ülkü ocaklarına gelmek bizim için çok önemlidir. Bugünde buradayız, başkanımıza düşüncelerine ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi ocak başkanı olduğu bugünden bu yana üniversite oluşumdan bu yana çok işlere adım atmıştır. Siyaset bugün var, yarın yok. Bugün buradayız. Bayramınız mübarek olsun diyoruz.”

Ülkü Ocakları İl Başkanı Recep Yavuz ise; “Ramazan bayramını en içten duygularımla kutluyorum. İnşallah İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ramazan en güzel şekilde idrak edildiği, kardeşliğin en önemli unsurudur. Böylesi bir günde ülkücü hareketin gökyüzüne açılan MHP’nin çok kıymetli milletvekili İl ve ilçe başkanı kıymetli yönetimi ile birlikte buradalar. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 24 Haziran sürecinde de Ülkücü hareketin Türk gençleri, MHP’nin inancına ve güvencesine tamdır. Türkiye’nin geleceği ve teminatı MHP’dir. “ dedi.