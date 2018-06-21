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21 Haziran 2018 12:37

Ayan, Üzülmez Sanayi esnafını ziyaret etti

Zonguldak MHP Milletvekili adayı Hamdi Ayan 3 gün sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri öncesi destek ziyaretlerine devam ediyor.

Ayan, Üzülmez Sanayi esnafını ziyaret etti

21 Haziran 2018 12:37


Ayan beraberinde İl Başkanı Metin Soydaş, Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy ve partililerin katılımıyla Üzülmez Sanayi esnafını ziyaret ederek kendisine destek istedi. 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri dolayısıyla buradaki esnafa hazırladığı Zonguldak’ın kurtuluş reçetesini aktaran Ayan, Zonguldak’ın giderek kan kaybettiğini belirtti.


Seçilip çalışmayan milletvekilleri hakkında şikayette bulunacağını ifade eden MHP Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, seçildiği takdirde Zonguldak adına herşeyi yapacaklarını Ankara’da Zonguldak’ın sesi olacağını ifade etti.




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