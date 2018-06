Ayan “Yok öyle Ankara’da oturmak, yatmak”

Sıra adayı Hamdi Ayan, Zonguldak’ın son 30 yıldır kaybettiğini belirterek seçildiği takdirde diğer siyasi partilerdeki milletvekillerinize Zonguldak’a getireceğini söyledi.

MHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’nda Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programa MHP Zonguldak İl Başkanı Metin Soydaş, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, MHP Zonguldak Milletvekili Adayları Hamdi Ayan, Abdullah Bekar, Fehmi Nuhoğlu, Türk Eğitim-sen Zonguldak İl Başkanı Şahin Ören, MHP Kdz. Ereğli Kadın Kolları Başkanı Ela Karabulut, Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Taşkıran ve çok sayıda partili katıldı. Milletvekili adayları programda partililerle tek tek tokalaşıp, bayramlaştı.

Programın açılışında konuşan MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, her kesin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Demirtürk konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Bu gün bayramın 3. Günü. Buraya toplandınız, zahmet ettiniz. Basın mensubu arkadaşlarımızın etkinliğimizi takip etmesi bizleri onurlandırdı. Biz baştan beri şunu söylüyoruz; basın varsa MHP var, basın yoksa MHP yoktur. Basın bizim gözümüz, kulağımız. Buraya sizlerde parti teşkilatı mensubu olarak katıldığınız için hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepinizin bayramınızı kutluyorum.”

Nuhoğlu “Hepinizin desteklerinizi bekliyorum”

MHP’nin Zonguldak’ta en iyi sonucu alması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan MHP Zonguldak Milletvekili Adayı Fehmi Nuhoğlu, son haftada çalışmaların dahada yoğunlaşacağını söyledi. Nuhoğlu konuşmasında şunları söyledi; Fehmi Nuhoğlu “Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. 24 Haziran seçimlerine çok az bir vakit kalmışken, değerli zamanınızı ayırıp buraya geldiğiniz için ayrıyeten hepinize çok çok teşekkür ediyorum. ‘Ereğli için Zonguldak için artık bir değişim şart’ dedik. İnşallah 24 Haziran’da bu değişime hep birlikte alkış tutacağız, birlikte sevineceğiz. Nu konuda hepinizin ayrı ayrı desteklerinizi bekliyorum. Son bir haftaya daha tempolu girip daha iyi bir sonuç çıkması için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağımıza inanıyorum.”

Bekar “Bizleri yalnız bırakmayın”

Zonguldak ve Ereğli halkında kendilerine desteklerini esirgememelerini isteyen MHP Zonguldak Milletvekili Adayı Abdullah Bekar ise teşkilat mensuplarına ve gittikleri yerlerde kendilerine teveccüh gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Bekar konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Hamdolsun Ramazan ayını geride bıraktık. Bu gün bayramımızın üçüncü günü. Mutluluk ve sevinci bir arada yaşıyoruz. İnşallah bu mutlu kare 24 Haziran’da da gerçekleşmesini istiyorum. Bu anlamda halkımızın teveccühüne ihtiyacımız var. Bizler mahalle mahalle, köy köy dolaşmaktayız. Teşkilatımız ve değerli dava arkadaşlarımız sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmıyorlar. Son haftaya girdik. Son hafta, son viraj demek. Tünelden önce son çıkış demek. Teşkilatımıza ve halkımıza buradan sesleniyorum; Bizleri yalnız bırakmayın, desteğinizi esirgemeyin. Hepinizi teşekkür ediyor, iyi bayramlar diliyorum. Rabbim bizi nice bayramlara, nice Ramazanlara eriştirir. Sizleri Allah’a emanet ediyorum.”

“Yok, öyle Ankara’da oturmak, yatmak”

MHP Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Ayan ise 30 yıl önce ekonomide 5, nüfusta ise 7. Sırada yer alan Zonguldak’ın bu gün 45.ç sırada yer aldığını belirterek, Zonguldak’ın bunu hak etmediğini söyledi. Seçildiği takdirde diğer siyasi parti milletvekillerini de Zonguldak’a getireceğini belirten Ayan “Böylesi bir heyecan ve böylesi bir teveccüh ile bizleri beklemenizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, bir guru içerisindeyiz. Bu gurur, hepimizin gururu. Şunun şurasında malumun ilanına artık 6-7 gün gibi bir zaman kaldı. Uzun yıllar siyasetin içerisinde yer alan, siyasetin her kademesinde görev yapmış bir arkadaşınız olarak şunu net olarak söyleyebilirim ki; MHP’nin bütün mensupları, geçmişte görev yapmış bütün arkadaşlarımız bu seçime dört elle sarılmışlardır. Önemli olan yanı zaten burası. İnanç hedefli olan her şey mutlaka hedefe ulaşacaktır. Tabi ki sonuçlar Cenab-ı Allah’ın takdiridir. Buna asla bir itirazımız olmayacak. 24 Haziran’da sandık iradesi, bizim Zonguldaklı seçmenlerimizin iradesi olacaktır. Bu süreç içerisinde şunu görmüşüzdür ki, Zonguldak’ın MHP’ye ve adaylarına ihtiyacı olduğunu açık ve net bir şekilde gördük. Aslında bu gün burada malumun ilanını konuşuyoruz. Zonguldak MHP’nin önünü açmıştır. Tabi ki buralara kolay gelinmedi. Bizler sıkıntılı dönemler yaşadık. Ama böylesi bir zamanda, teşkilatlarımızın içerisinden çıkmış bu listelerimizin güzel bir karşılık bulduğunu, bunda da en büyük pay sahibinin sizler olduğunu buradan net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bir yemin verdik, yola çıktık. Neydi yeminimiz? 8 maddede, 8 ilçemizin kalkınması. Dedik ki; kadınlarımız, özgür ve ekonomik kalkınmanın içerisinde olmalıdır. Ezilmemeli, dik durması gerekir dedik. Bir madde de kadınlarımıza yazdık. Bunun yanında da Türk milletini ve Türk devletini emanet edeceğimiz 18-25 yaş arasında olan gençlerimizi de unutmadık. İstihdam sağlayacağımız tüm alanlarda bunlara yüzde 40 kota uygulayacağımızı söyledik. Bunun millette karşılığı olmuştur ve tutmuştur. Bunlar bizim teveccüh alıpta, Cenab-ı Allah’ın takdiri ile meclise gittiğimiz gün MHP’nin Zonguldak raporları olacaktır. 10 maddelik bir broşür yazdık, bunları anlatmaya çalıştık. Neden? Zonguldak göç veriyor. Ekonomiye, istihdama bağlı sıkıntılar yaşıyoruz. 1989 yılından bu yana Zonguldakımız kaybeden bir şehir durumuna gelmiştir. Bizler bunları hak etmediğimizi söylüyoruz. Birilerinin buna dur demesi gerekiyordu. Birilerinin artık bu gidişe ‘Yeter’ demesi gerekiyordu. Cenab-ı Allah’ın izniyle biz buna talip olduk ve yollardayız. Siyasi bir kamplaşmanın içerisinde değiliz. Hiçbir arkadaşımızı kötülemiyoruz. Ama diyoruz ki; biz sözümüzle yeminimizle yola çıktık, sizde böyle yapın. Duyuyorsunuzdur; MHP’nin önünü kesmek için ‘Seçim alamayacak’ diyenlerde var. ‘Şu kadar oy alacak’ diyenlerde var. Bütün samimiyetimle söylüyorum; bu seçimin galibi MHP’dir. Zonguldak’tan Ereğli’ye kadar gelirken, korna çalmaktan arkadaşlarımızın kolları yoruldu. İşte bu doğru yolda olan teşkilatımız ve adaylarımızın bir inancının karşılığının halkımızda olduğunu göstermektedir. Ne derlerse desinler; burada kazanacak olan MHP ile birlikte Zonguldak halkından başkası değildir. Bu şehrin bize ihtiyacı vardır. Zonguldak 30 sene önce Türkiye ekonomisinin 5.’si, nüfusta 7. Sırasındayken bu gün 45. Sıraya gerilemiştir. Zonguldak bunu hak etmedi. Bunu yapmaya da kimsenin hakkı yok. Cenab-ı Allah’ın izniyle buna müsaade etmeyeceğiz, her yerde söylüyorum bunu. Çünkü ben bu şehirde doğmuş ve yaşamış bir insanım. Ben bu şehirde ekmek kazandım, çoluk-çocuk sahibi oldum, şahsiyetlendim. Dolayısıyla bu şehir bunu hak etmiyor. Bazı arkadaşlarımız ‘Bunları niye söylüyorsun?’ diye bize kızıyor. Biz doğruları söyleriz. 24 Haziran’a kadar ilke ve ülkülerimizi Zonguldak halkına anlatmakla görevliyiz. Ucu kime değerse değsin, hiç mesele değil, önemli değil. Bir gerçek var ki; bu şehrin artık toparlanması lazım. Köy meydanlarını geziyoruz, bayram vesilesi ile Köyler kalabalık. Nereden geldi bu insanlar? Ankara, İstanbul, Bursa’dan gelmişler. Eskiden Zonguldak olarak inşalar memleketlerine giderdi. Şimdi Zonguldak halkı memleketine bayramlaşmaya geliyor. Söz sözü açıyor. İşin sonuna yaklaştık. Hiçbir problem yok, herşey yolunda gidiyor. Zonguldaklı hemşerilerimiz bizim ve sizlerin arkasında. Bu saatten sonra yapacağımız sadece milletimize güler yüzümüzü göstermek. Tamamıyla bu siyaseti birlikte yapacağımızı anlatacağız. Dün hacılar köyünde söyledim; Cenab-ı Allah bize bir imkan sağladı. Diğer seçilecek olan milletvekillerini de getireceğiz buralara. Gelmek zorundalar. Yok, öyle Ankara’da oturmak, yatmak. Siyasi parti farkı gözetmeyeceğiz. Zonguldak’ın buna ihtiyacı var. Pırıl pırıl bir liste yaptık, arkadaşlarımızla yollardayız. Tabi ki kaza ve kadere inanıyoruz. Tevekkül edeceğiz ama bir gerçek varki; Zonguldak halkı bizi sevmiştir. Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum; Cenab-ı Allah nice bayramları daha birlikte geçirmeyi nasip etsin” dedi. Ayan konuşmasının sonunda babalar günü kutladı.