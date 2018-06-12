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12 Haziran 2018 12:12

Ayan; “Zonguldak yanlış siyasetten kaybediyor”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak Milletvekili adayı Hamdi Ayan, Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy ve Göbü köyünde vatandaşlarla iftar sonrasında bir araya geldi.

Ayan; “Zonguldak yanlış siyasetten kaybediyor”

12 Haziran 2018 12:12

Ayan konuşmasında; “Zonguldak yanlış siyasetten kaybediyor” dedi.


Seçim çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiren 27. Dönem MHP Zonguldak 1.sıra Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, Göbü ve Şirinköy’de 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri dolayısıyla vatandaşlardan destek istedi. Ayan burada yaptığı konuşmasında, namus ve şeref sözü vererek bu yola çıktıklarını Zonguldak’ta yanlış bir siyasetin döndüğünü ve Zonguldak’ı tekrar geri döndürmek için 10 maddelik bir kurtuluş reçetesi yazdığını kaydetti.


Ayan konuşmasında; “Yola çıkarken dedik ki; evet ciddi bir yola çıkıyoruz. O zaman yemin edeceğiz dedik. Namus ve şeref sözü verdik. Zonguldak’ta gönüllere gireceğiz, Bu memlekete sahip çıkacağız. 5 milletvekili arkadaşımızla dedik ki; Zonguldak hasta, buna bir reçete yazmak lazım, 10 maddelik her ilçemize kalkınma sağlayacak maddeler yazdık. Buna ilaveten hanımlarımız mağdur olmasın, onlara bir madde yazdık. Gençler bizim dedik, onlara da madde yazdık. Yani yola çıkış olarak 10 maddelik bir broşür hazırladık. Bunun anlamı şudur ki; 14 bin işsize iş, diğer yandan Zonguldak’a girecek olan para kaynağını da sağlayacağız ki, bu memleket işsizlikten dolayı göç vermesin. Bizi başkaları çıkamasın diye anketler yaptırıyor, biz bu maddeleri hazırladıktan sonra yemin ettik, diğerleri bizim gibi broşür hazırlatıp getiriyorlar mı? Zonguldak yanlış siyasetten dolayı kan kaybediyor. Buna ’Dur’ dememiz gerekiyor” dedi.


Ayan’ın köy ziyaretine; İl Başkanı Metin Soydaş, İlçe Başkanı Serdar Yaralı, Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy, 4.Sıra Milletvekili Adayı Taner Kayı ve partililer katıldı.




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