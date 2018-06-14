Aylardır bozuk olan yolda biriken su mahalleliyi çileden çıkarttı

Çaydamar Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bozuk yolda biriken su vatandaşların tepkisine neden oldu. Belediyeye bildirilmesine rağmen yolun yapılmadığını hatta yetkililerce biriken suyun ise analiz yapılarak temiz olduğunu iddia ettiğini söyleyen vatandaşlar Aylar önce buranın yapılması için belediyeye başvuruda bulunduk. Ekipler bir iki kere geldi fakat bir gelişme olmadı. Yaz ayının gelmesiyle kötü koku oluşturuyor. Bu biriken suyun kanalizasyon suyu olduğunu söylemiştik. Bize analiz yapıldığını suyun temiz olduğunu söylediler. Kanalizasyon suyu değilmiş. Ama ne hikmetse bu su buradan bir türlü gitmiyor. Sürekli burada bozuk yol sebebiyle biriken su var. Yoldan geçen insanlar oluyor, arabalar hızlı geçtiğinde üzerileri kirleniyor. Esnaflar var burada. Hangi devirde yaşıyoruz. Şu sorunu çözemeyecekler mi? Mahalleli olarak buranın bir an önce yapılmasını istiyoruz” şeklinde tepki gösterdiler.