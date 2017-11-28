Aynı Kavşak,Yine Kaza, 1 Ölü, 3 Yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza,Zonguldak’ın Çaycuma İlçesine bağlı Nebioğlu Beldesinde meydana geldi. Nebioğlu şehir merkezinden anayola çıkmakta olan Yunis Demir idaresindeki otomobil, Kozcağız istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan Bartın Ulukoy Muhtarı olduğu öğrenilen Hayati Er’in kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatadaşların durumu 112’ye haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri otomobil sürücüler ve otomobilde bulunan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar ambulanslar ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yunis Demir’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili açıklama yapan Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan,"Sürekli kazalara neden olan bir kavşak adeta ölüm kavşağı haline geldi.Karayolları Bölge Müdürlüğünden kavşak düzenlemesi için talepte bulunduk. Etüt yapıldı ama hala yatırım programına alınmadı. Mutlaka çözüm bulunması gerekir"dedi.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar ise,"Artık sabrımız taştı aynı yerde,aynı kavşakta bu kaçıncı kaza,daha kaç kişinin burada canı yanacak diye isyan ettiler"

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.