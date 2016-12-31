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31 Aralık 2016 09:35

“Baba Hindi”li okey turnuvası

“Baba Hindi”li okey turnuvası

31 Aralık 2016 09:35

Zonguldak’ta 39 yıldır düzenlenen okey turnuvasında birinciye "Baba Hindi" hediye edildi.
Zonguldak’ın Kapuz Mahallesi’nde 39 yıl önce başlatılan Tersanespor Geleneksel Taş Okeyi Hindi Turnuvası’nda gelenek değişmedi. Turnuvanın 2016 yılı finali de renkli görüntülere sahne oldu. 1975 yılında kıraathanelerde başlayan turnuvada geçmiş yıllarda finalistlerin hepsine hindi verilirken bu yıl ki şampiyonada birinciye canlı hindi, ikinci ve üçüncüye ise dondurulmuş paket hindi hediye edildi.
Turnuvada finale Ayhan Orhan, Murat Özdemir, Ender Yavuzdoğan ve Ali Ekşi kaldı. Finalde son ele kadar kıyasıya yarış devam etti. Katılım ücretinin 50 TL olduğu turnuvada Tersanespor’a maddi destek sağlandı.
Final müsabakasında rakiplerini yenerek 39 yıllık turnuvanın son şampiyonu olan Murat Özdemir’e Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir tarafından canlı hindi verildi. Ödülü olan hindiyi kucaklayan Özdemir’e bir de kupa takdim edildi. Final müsabakasında ikinci olan Ayhan Orhan, üçüncü Ali Ekşi ve dördüncü Ender Yavuzdopan’a de dondurulmuş paket hindi verildi.
Yarışmada birinci olan Murat Özdemir, "Tersanespor’un düzenlemiş olduğu geleneksel hale gelen 39 yıl hindi turnuvasını başarıyla tamamlamış bulunduk. İnşallah seneye tekrar katılacağım. Bu ikinci katılışım daha önce ilk turda elenmiştim bu sefer birinci oldum. Çok güzel bir duygu” şeklinde konuştu



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