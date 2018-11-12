Baba Kamitoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Zekai Kamitoğlu'nun babası vefat etti.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu'nun babası Enver Kamitoğlu(75) Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada hayata gözlerini yumdu.

Cenazesi Çaycuma Yeni Cami'de öğle namazını müteakip kılınarak, cenaze namazının ardından Ahatlı Köyü Gemeçler mezarlığına defnedildi.

Cenazeye; AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Tuncay Akyol, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve çok sayıda esnaf katıldı. İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'in kıldırdığı cenaze namazı ile baba Kamitoğlu dualarla son yolculuğuna uğurlandı.