Babasından polis zoruyla alınan kız annesine götürüldü

Y.’nin boşandığı eşine teslim edilmek üzere icra memurları tarafından alınmasını cep telefonuyla görüntüledi.

Zonguldak Kozlu İlçesinde yaşayan 38 yaşındaki Ramazan Yıldırım, Mayıs ayından şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Mahkeme tarafından Z.Y’nin velayeti babaya verildi. Temmuz ayında bir ay boyunca annesinde kalmasına izin verildi. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte anne F.Y., kızını almak isteyerek durumu eski eşine bildirdi. Baba Yıldırım kızının annesine gitmek istemediğini eşine belirtti. Anne F.Y., çocuğunu kendisine gösterilmediği iddiasıyla avukatı aracılığıyla Zonguldak Adliyesi’nde bulunan İcra Müdürlüğüne ’çocukla kişisel ilişki kurulması’ maddesi gereği çocuğunun babasından alınarak kendisine verilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren İcra Müdürlüğü, çocuğu almak için yasa gereği polis ve pedagog eşliğinde önceki gün Ramazan Yıldırım’ın evine gitti. Küçük kızın Kuran kursunda olduğunu öğrenen ekipler Z.Y.’yi dışarı çıkardı. Küçük kız kendisiyle görüşen pedagoga annesine gitmek istemediğini söyledi. Baba Ramazan Yıldırım, bu andan sonra yaşananları cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına aldı. Baba Yıldırım’ın, ’Çocuğum şu anda zorla alınıyor. Toplumdaki insanı toplumdan uzaklaştırmak için uğraşıyorlar. Çocuğumun psikolojisinde bir şey olursa, hepinizden şikayetçiyim. Mes’uliyet size aittir. Çocuğumu zorla götürmeyin" dediği duyuluyor.