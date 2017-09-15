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15 Eylül 2017 16:16

Bacağı mazgala sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçerken bacağı mazgala sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Bacağı mazgala sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

15 Eylül 2017 16:16


Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Yağız Kaan Özhan’ın sol ayağı karşıya geçmeye çalışırken yol kenarındaki mazgala sıkıştı. Özhan bacağını sıkıştığı yerden kurtaramayınca çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hidrolik ayırıcı ile demirleri ayırarak Özhan’ın bacağını sıkıştığı yerden kurtardı. Özhan kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.




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