Bacağına demir çubuk saplanan çocuğun imdadına AFAD yetişti

Zonguldak'ta evinin bahçesindeki duvardan üzerine düştüğü demir kapının bacağına saplandığı 9 yaşındaki Abdülkerim Çıvak'ın kaldırıldığı hastanede imdadına AFAD ekibi yetişti. Çıvak'ın bacağına saplanan demir kapı AFAD'ın yardımıyla çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre Olay, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan Abdülkerim Çıvak, bahçe duvarının üzerine çıktı. Duvardan demir kapının üzerine düşen Abdülkerim Çıvak'ın sağ bacağına kapının demir çubuklarından biri saplandı. Acı içinde kalan Abdülkerim Çıvak'ın bağırmasıyla gelen ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yardımıyla kapının bir bölümü kesildi. Abdülkerim Çıvak, kapının kesilen kısmıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Çıvak için AFAD ve hastane doktorları seferber oldu. AFAD'ın da katıldığı ameliyatla Abdülkerim'in bacağına saplanan demir çubuk kesilerek çıkartıldı.