Bağımlılıkla mücadeleyi konuştular

Bağımlılık ile mücadele kapsamında kurumlar arası iş birliği yapmak, eşgüdüm sağlamak ve madde bağımlılığı işle mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ahmet Çınar Başkanlığında Valilik toplantı salonunda ilgili kurum ve kuruluşların yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, ilgili kurumların yetkilileri tarafından sunum eşliğinde aktarıldı. Zonguldak'ın değerlendirilmesi yapılarak, koruyucu ve önleyici tedbirlere yönelik kararlar alındı.