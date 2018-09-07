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07 Eylül 2018 17:17

Bağımsız meclis üyesi AK Parti’ye döndü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belde Belediyesi bağımsız meclis üyesi Varol Aksoy AK Parti’ye geçti.

Bağımsız meclis üyesi AK Parti’ye döndü

07 Eylül 2018 17:17


AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Ormanlı Beldesi’nde Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan ve 2014 yerel seçimlerinde partisinden istifa ederek MHP’ye geçen ve seçim sonrası buradan da istifa ederek bağımsız kalan Varol Aksoy eski partisine geri döndü. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ile birlikte AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’na gelen Aksoy, partiye üye oldu. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır yaptığı açıklamada “Partimizin Ormanlı Belde Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış, üç yıldır bağımsız olarak Ormanlı Belediye Meclis Üyeliği yapan Varol Aksoy’un bugün Partimize gelerek üyeliğini gerçekleştirdik. Kendisine, Ormanlı’ya ve teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Yeniden yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Aksoy ise parti teşkilatının başarısı ve Ormanlı Beldesi’nin gelişmesi için Belediye Başkanı Bayram Başol ile omuz omuza verip çalışacağını söyledi. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’da, Aksoy’un yeniden partisine dönmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, hayırlı olmasını diledi.




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