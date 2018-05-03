Bakacakkadı beldesinde halk eğitim kursu açıldı

Bakacakkadı merkez camii altındaki derslikte açılan kursa; Gökçebey Kaymakamı Ahmet Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Recep Topal, Bakacakkadı Belediye Başkanı Sezgin Özdemir, Bakacakkadı Belde Komutanı Çetin Aydemir, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Gökçebey İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Recep Topal kısa bir konuşma yaptı:

"Milli Eğitim faaliyetleri içerisinde Halk Eğitim Merkezleri’nin büyük bir yeri ve önemi vardır. Yediden yetmişe herkes için eğitim ilkesine göre hareket eden Halk Eğitimi Merkezlerinde nitelikli insan gücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Sergiye katılan herkese teşekkür ederim" dedi. Ardından kursun açılış kurdelesi kesilerek, öğretici öğretmen Emriye Gökmen ve marifetli 15 kişiden oluşan kursiyer hanımlara takdim edildi. Kursun açılışından sonra öğretici öğretmen Gökmen ve kursiyerlerin birbirinden marifetli el emeği, göz nuru faaliyetleri sergide sunuldu. Gökmen; "Biz hanımlara ne kadar marifetli, başaramayacak hiç bir zorluk olmadığını, isteyince neler yapılabileceğini ve kadınlarımızı unutmayıp böyle bir projeye imza attıkları için sayın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Recep Topal ve Bakacakkadı Belediye Başkanı Sezgin Özdemir ’e kendim ve kursiyer adına teşekkür ederim."

Sergi sonunda protokole, kursiyerlerin yaptığı birbirinden güzel el emeği ürünler hediye edildi.