Ereğli İlçe Teşkilatı’nın 5. Olağan Kongresi’ne katıldı. Bilim, sanayi ve teknoloji alanında yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Özlü, Türkiye’nin birinci ve ikinci sanayi devrimlerini 100 yıl geriden takip ettiğini ancak dördüncü sanayi devrimini yaptığı yatırımlarla ıskalamayacağını söyledi.

AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Teşkilatı 5. Olağan Kongresi Büyük Anadolu Otel’de gerçekleştirildi. Tek aday olarak kongreye giden Mehmet Fatih 3. kez Kdz Ereğli İlçe Başkanı olarak seçildi.

Kongreye Bilim sanayi ve teknoloji bakanı Faruk Özlü, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar, İl Başkanı Zeki Tosun, Kdz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, partili belediye başkanları, önceki dönem milletvekilleri, partinin eski ve yeni il ve ilçe yöneticileri, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.

Kongre öncesinde AK Parti’nin 16 yıllık siyasi geçmişini anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı. Divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede konuşma yapan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, tüm engellemelere rağmen Kent Meydanı’na Camii Projesi yapımına 10 Ekim’den sonra başlayacaklarını söyledi. Başkan Uysal projeye başlayamadığı takdirde bundan sonra hiçbir göreve talip olmayacağını vurguladı.

Çaturoğlu CHP’li Tanrıkulu’nu eleştirdi

Uysal’ın ardından kürsüye çıkan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, ise CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun SİHA’lar ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Türkiye’de en büyük sorunlardan birinin de muhalefet eksikliği olduğunu anlatan Çaturoğlu “Bu milletin yüzde seksen doksanı PKK’dan nefret eder. Karşımızda öyle bir ana muhalefet partisi var ki, kendi teknolojimizle, kendi istihbaratımızla terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Düne kadar NATO ve İsrail’in sağladığı istihbaratla bunu yok etmeye çalıştık, boş dağları, tepeleri bombaladık. Terör örgütü yok olacağı yerde güçlendi. Bugün kendi insansız silahlı araçlarımızla, helikopterlerimizle, teknik donanımlarımızla, 15 Temmuz’dan sonra tamamen milli hale gelen Türk Ordusu ile mücadele ediyoruz. Bu terör örgütleri diz çökene kadar mücadele edeceğiz. Asla taviz vermeyeceğiz. Şimdi adam diyor ki, Sezgin Tanrıkulu “Silahlı insansız hava araçları ile terörle mücadele etmek ahlaki değildir.” Bak sen ahlaksıza. Zaten terör örgütlerinin yaptıkları dünyanın en ahlaksız, en adi eylemleri değil mi? Terör örgütlerinin ahlakı mı var? Şimdi bunun genel başkanı da kendi adamının kulağını çekeceği yerde tutmuş bizi eleştiriyor. “Onlar piknik yapıyorlarmış ta, onun için onlarla mücadele yapılmazmış.” Biz onları gördük, geçmişte Hüseyin Aygün diye bir milletvekilleri vardı. O’nun ‘İyi çocuklar’ dediği PKK’lılar başsavcımızı ve korumasını şehit ettiler. Elbette başsavcımızın ve korumasının kanı yerde kalmadı. Ama bu zihniyet nasıl bir zihniyettir ki, terörle mücadeleye ‘Ahlaksız’ diyebiliyor. Türkiye’de güçlü bir iktidar var ama iyi bir ana muhalefet partisi yok. Bunun eksikliğini her zaman hissediyoruz” dedi.

Bakan Özlü; “4. Sanayi devrimini ıskalamayacağız”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise konuşmasında Türkiye’de devam eden bilim, sanayi ve teknoloji yatırımları ile ülkemizin hedefleri hakkında bilgiler verdi. Bakan Özlü konuşmasında “Eğitimde, sağlık, ekonomi, ulaştırma ve sanayi gibi bütün alanlarda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. 2023 hedeflerimizdeki en önemli halkalardan biri bilimdir, teknolojidir, sanayidir. Bizler Türkiye’nin sanayi ile birlikte daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Bizler hükümet ve bakanlık olarak üç temel hedef üzerine yoğunlaşmış bulunuyoruz. Birincisi bilim merkezi Türkiye hedefi, ikincisi teknoloji üssü Türkiye, üçüncüsü ileri sanayi ülkesi üssü Türkiye olacaktır. Türk sanayisinin en önemli halkalarından b iri de inşallah Zonguldak’a kısmet olacaktır. Türkiye’deki beş büyük endüstri bölgesinden biri de Batı Karadeniz bölgesinde bulunuyor. Bu endüstri bölgeleri mega endüstri bölgeleri olacak. Bunlardan birisi Batı Karadeniz’de, birisi Doğu Karadeniz, birisi Güney Marmara, birisi Kuzey Ege’de ve diğeri de Doğu Akdeniz’de olacak. Batı Karadeniz’de bir projemiz var Filyos projesi. Tüm batı Karadeniz’in ve Zonguldak’ın çehresini değiştirecek. Doğu’da Trabzon, Batı’da da Zonguldak kıyı kanunundan muaf olan iki bölge oldu. İnşallah Batı Karadeniz, Zonguldak ve Ereğli’de bir mega endüstri bölgesi kuracağız. Filyos Endüstri Bölgesi’nin yaklaşık 40-50 milyar dolarlık bir cirosu olacak, 2 milyar dolara yakın yatırım yapılacak ve 12 bin kişiye istihdam sağlayacak. En büyük liman projelerinden biri endüstri bölgesinin yakınında devam ediyor. Burası 607 hektarlık karma endüstri bölgesi olması nedeniyle her sektörden yatırımcı çekiyor. Bahsettiğimiz endüstri bölgeleri en az GAP kadar büyük ve önemli projelerdir. Çevremiz ateş çemberine dönmüş olsa da, yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelemiz devam etse de bunlar bizi büyüme hedefinden asla geri döndüremeyecektir. Bunların en son örneği birkaç gün önce açıklanan büyüme rakamlarıdır. Türkiye hem birinci hem de ikinci çeyrekte yüzde 5 büyüme gerçekleştirmiş. Bunda geçen sene 8 Kasım’da aldığımız tedbirlerin büyük payı vardır. KGF’den yaklaşık 290 milyar lira bir kaynağı piyasaya sürdük. Yine KOSGEB’ten 6,7 milyar lira bir kaynağı 274 bin kobiye sunduk. Bu büyüme karşısında dünyanın o meşhur kuruluşları şaşkına dönmüşlerdir. Ama biz yine dünyayı şaşırtmaya devam edeceğiz. Hazır teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi kullanan bir ülke olmalıyız. Bilimde, teknoloji de ve sanayide çağın gerisine düşmeyeceğiz. Birinci sanayi devrimini 100 yıl geriden takip ettik. Keza ikinciyi de öyle. Bu gün 4. Sanayi devriminin eşiğindeyiz. Ve bu sanayi devrimini inşallah geride kalmadan, yakalıycaz, ıskalamayacağız. Ve Türkiye kendi sanayi devrimini gerçekleştirecek” dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından önceki dönem ilçe başkanları için hazırlanan plaketler Bakan Faruk Özlü tarafından verildi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’da Bakan Özlü’ye plaket takdim etti.

Yapılan oylamada kongreye tek listeyle giden Fatih Çakır yeniden ilçe başkanlığına seçildi.