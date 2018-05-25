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25 Mayıs 2018 10:36

Bakan Özlü Zonguldak’ta seçim ofisi açılışına katılacak

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 26 Mayıs 2018 günü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.

Bakan Özlü Zonguldak’ta seçim ofisi açılışına katılacak

25 Mayıs 2018 10:36

Faruk Özlü’nün Zonguldak’ta seçim ofisi açılışına katılacağını ve Filyos Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunacağını kaydetti.


AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün 26 Haziran 2018 günü Zonguldak’a geleceğini açıkladı. Gazipaşa Caddesi’ndeki seçim ofisinin açılışının yapılacağını aktaran Tosun, “Yarın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü Zonguldak’ta olacak. Gazipaşa Caddesi’ndeki seçim ofisinin açılışını gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz seçim beyannamesinde yer alan önemli kalkınma projelerinin arasında Filyos projesi de gösterildi. Bakanımız konuyla ilgili yarın bir basın açıklaması yapacak. Ardından TSO ziyareti gerçekleştirecek. Daha sonra Kozlu’da seçim ofisi açılışı gerçekleştireceğiz. Saat 14.00’de bakanımız karşılayacağız” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Haziran’da Zonguldak’ta


İl Başkanı Zeki Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak’a geleceğini de ifade ederek, “Ankara’daki aday tanıtım toplantısında görüşüldü. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 5 Haziran günü Zonguldak’a gelecek. Ancak henüz program netleşmedi. Maden ocağında iftar ve Madenci Anıtı mitingi gerçekleştirecek” diye ifade etti.




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