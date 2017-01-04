Bakanlık yaban hayvanları için harekete geçti

Zonguldak’ta hava sıcaklıklarının düşmesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) hava sıcaklıklarının düşmesi ve yoğun kar yağışı sebebi ile yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına destek olmak için Zonguldak ve Safranbolu ormanlarında harekete geçti.



“Yaban hayvanlarını unutmuyoruz”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde yaban hayvanlarının beslenmesini ve korunmasını kolaylaştırarak, ihtiyaçlarının sağlanmasına katkı sağlamak maksadıyla yemleme destek planları hazırladıklarını kaydederek “Yaban hayvanlarını unutmuyoruz. Bu canlılar Türkiye’nin ekosistem varlığını sürdürüyor. Bütün yurtta bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.



“Hayvanların yiyecek için yerleşim yerlerine inmesini engelliyoruz”

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu ayrıca vatandaşları da bu konuda destek çalışmalarına davet ederek “Çalışmalar kapsamında kuş, tavşan ve sincaplar için hububat bırakılırken, etçiller için kemikli et, sakatat, otçullar için de saman ve yonca bırakıldı. Bu sayede yabanın hayatta kalmasına destek oluyoruz ve bu hayvanların yiyecek için yerleşim yerlerine inmesini engelliyoruz” dedi.