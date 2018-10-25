BAKKA ekibi, Beşeri Sermayenin Kalkınma Üzerindeki Etkileri Konferansına katıldı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) 2018 yılı Çalışma Programı faaliyetleri çerçevesinde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Bölge Kalkınma İdareleri Başkanlıkları temsilcileri ile ulusal ve uluslararası düzeyde konu uzmanlarının katılımıyla 24-25 Ekim 2018 tarihlerinde “Beşeri Sermayenin Kalkınma Üzerindeki Etkileri Konferansı” gerçekleştirildi.

Van Elite Word Otelde gerçekleştirilen konferansa, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Uzmanlarından Kadir Kağan İnaloğlu, İdari ve Mali İşler Birimi Personeli Hasan Özgür Opsar, diğer Kalkınma Ajansları Genel Sekreterleri ve Ajans Personelleri katıldı.

Konferans kapsamında, Beşeri Sermaye Yatırımlarının Planlanması, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Beşeri Sermaye İlişkisi, İstihdam ve Mesleki Eğitim Politikaları ile Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Kapsamında Örnek Uygulamalar konularında eşzamanlı oturumlar yapıldı.