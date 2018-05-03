BAKKA ekibi Filyos için Ankara’da ziyaretlerde bulundu

Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve beraberindekiler ilk olarak Filyos Limanı inşaatındaki son durum ve Kalkınma Ajansının yapabilecekleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Hizmetleri Genel Müdürü Erol Çıtak’ı ziyaret ettiler.

Liman projesiyle ilgili her şeyin yolunda ilerlediğini, 2019 yılında tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Erol Çıtak, Filyos Tanıtım Dokümanını çok beğendiklerini belirterek, bölgeye olan ilgilerinden dolayı Elif Acar ve ekibine teşekkür etti. Limanı tamalayan geri plandaki demiryollarının da tamamlandığında Filyos vadisi projesinin güçlü bir şekilde pazarlanabileceğini vurguladı.

Kömüre Giden Demiryolu Projesinden de söz eden Elif Acar, ajansın hazırlamış olduğu dokümanları da Erol Çıtak’a vererek ayrıntılı bilgiler aktardı. Çıtak turizm ve bölge açısından çok başarılı bir çalışma olduğunu kendilerine düşen desteklere hazır olduklarını dile getirdi.

"Bakanlık olarak yatırımcılara destek vermeye hazırız"

BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve beraberindekiler Filyos Endüstri Bölgesindeki son durumu, yatırım için belirlenen sektörlerdeki gelişmeleri, endüstri bölgesine nasıl yatırımcı çekilebileceğine ilişkin huşuları ve bugüne kadar yapılan herhangi bir başvuru olup olmadığını görüşmek için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Uzman Eyüp Güder’i ziyaret ettiler.

Filyos Projesi’nin çok uzun zamandır gündemde olduğunu ve yatırımcılar için çok uygun bir arazi olduğunu ifade eden Güder, “Filyos bölgesi için biz kendi bakanlığımız nezdinde tüm çalışmaları yaptık. Bugün bir yatırımcı gelmek istese, yatırım yapmaması için hiçbir engel yok. Yani yatırımcının önüne çıkabilecek hiçbir sorun yok. Filyos Limanı da tamamlandığında bölgenin hiçbir eksiği kalmamış olacak. Biz Bakanlık olarak belirlenen kriterlerdeki tüm yatırımcılara elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Sizlerin yatırımcılar ile yapacağınız görüşmelerde de birebir katılım destek olmaya hazırız. Fazlasıyla bilgi kirliliği olduğu için birinci ağızdan biz tüm olumlu ve olumsuz yönleri aktarabiliriz” dedi.

"İnanıyoruz ki birkaç yatırımcı geldiği takdirde devamı gelecektir"

Acar ve ekibi, son olarak, bölgenin tanıtımı, vadiye uygun olabilecek potansiyel uluslararası yatırımcı profili ve yabancı yatırımcı çekme çalışmaları ile ilgili Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Mustafa Rumeli’yi ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rumeli, Filyos’u uzun zamandır takip ettiklerini söyledi. Bölge ile ilgili tanıtım yapabilmeleri için önce projeyi çok iyi tanımaları gerektiğini ifade eden Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Mustafa Rumeli, “Genel tanıtım olduktan sonra sizlerin öngördüğü sektörlere nokta atışı yapılabilir. 10 yıldır bu konuyu biliyoruz ama biraz daha güncel durumunu özellikle yabancı yatırımcıya aktarabilirsek iyi olur. Arsa, konum, ulaşım gibi güncel bilgiler olduğunda her şey daha kolay olur. Kısacası belirsizlikleri en aza indirmeliyiz. Bunun yanı sıra yatırımcı geldiğinde konaklamaya da dikkat edecektir. Yakınında 5 yıldızlı bir otelinde olması gerekiyor. Biz inanıyoruz ki birkaç yabancı yatırımcı geldiği takdirde devamı gelecektir. En önemli ve güzel tarafı bölgenin limana sahip olması. Buranın mutlaka yatırım planına da alınması gerekiyor” diye konuştu.