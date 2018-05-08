Bu kapsamda, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve Zonguldak Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Mustafa Ayhan İnanır Kocaeli Nar Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin eğitim odaklı sürdürülebilir turizm merkezi ve organik tarım çiftliği olan Narköy tesislerine yapılan inceleme ziyaretinde bulundu.

Narköy Ekoturizm çiftliğinin kurucusu ve bu fikrin sahibi emekli öğretmen Nardane Kuşçu başarı hikayesini anlatırken, yaşadıkları olumsuzluklara rağmen hiçbir zaman pes etmediklerini vurguladı. Nardane Kuşçu, Zonguldak’ta yapılması planlanan köy hayatı konsept projesi için önerilerini Elif Acar ve Mustafa Ayhan İnanır’a sundu.

Daha sonra tesiste bulunan yapılar, seralar, tarım ürünlerinin üretildiği alanlar ve diğer sosyal alanlar gezildi.

Tesis yetkilileriyle yapılan toplantıda, köy hayatı ve ekoturizm projeleri dahilinde Zonguldak için yapılabilecek faaliyetler masaya yatırıldı ve bölgedeki yetkililerin sağlayabileceği katkılar tartışıldı.