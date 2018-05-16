BAKKA Mayıs Ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı

BAKKA Merkez Binasında gerçekleştirilen Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Toplantısına, BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Karabük Valisi Kemal Çeber, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Bartın Valisi Nusret Dirim, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ile ajans uzmanları katıldı.
Toplantıda, Mali Destek Programları ilerleme raporlarının sunulması ve İnsan Kaynakları ile ilgili hususlar görüşüldü.