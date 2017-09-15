BAKKA Türkiye’nin en iyi internet sitesi finalisti oldu

Altın Örümcek Web Ödülleri’nde 34 kategorinin finalistleri belirlendi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının kurumsal internet sitesi www.bakka.gov.tr yenilenen yüzü ve güçlü altyapısı ile bu yıl 15’incisi düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri’nde 1753 başvuru arasından sıyrılarak finalistler arasında yerini aldı.

Tasarım ve kullanıcı deneyimi, teknik altyapı, özgünlük, amacına uygunluk ve içerik kriterleri bakımından değerlendirilen Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının kurumsal internet sitesi ’Kamu Kurumları Kategorisi’nde finale kalmaya hak kazandı.

Ayrıca tüm finalistlerin kendilerini ’Halkın Favorisi’ seçmek için yarışacağı halk oylaması 15-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Vatandaşlar halk oylamasına Twitter, Facebook, Google+ gibi sosyal medya hesaplarıyla katılarak, beğendikleri internet sitesinin ödül alabilmesine yardımcı olabilecektir.

Bölgeyi temsil eden BAKKA’ya oy verme işlemi için; http://www.altinorumcek.com/Halk-Oylamasi/ adresinde yapılabilinecek.