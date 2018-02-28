BAKKA Zonguldak mağaralarını araştırıyor

Araştırma kapsamında BAKKA Genel Sekreter Vekili ve çalışanlar turizme açılmak istenen İnağzı mağarasına girdiler.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’ın öncülüğünde gerçekleşecek olan "Zonguldak mağaraları" araştırması çalışmasıyla ile ilgili hizmet alımı gerçekleştirdiklerini belirten Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar; "Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak ’Turizm sonuç odaklı’ programımız kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de Zonguldak Valimiz Ahmet Çınar’ın öncülüğünde gerçekleşecek olan "Zonguldak mağaraları" araştırması çalışması ve bu kapsamda hizmet alımı gerçekleştirdik. Zonguldak’ta bulunan mağaralarımızın araştırılmasına başladık. Turizme kazandırılacak olanlar zaten mevcutta turizme kazandırılmış olanlar ve bunun yanında da ekstrada hangi mağaralarımızı turizme kazandırabiliriz diye bu konuda çalışma yapıyoruz. Bunun içinde de bugün çalıştığımız firma ile beraber İnağzı mağarasını gezeceğiz. Bizde merak ediyoruz bölgemizin mağaralarını ve bu fırsattan faydalanmak istedik ve tüm personelimiz ile beraber mağara gezisini gerçekleştireceğiz. Daha öncede bir sempozyum gerçekleştirildi Bartın ilinde mağaralarla alakalı ve mağaralarda peynir üretimi ile alakalı ve bu çalışmanın benzeri Bartın ilimizde de gerçekleştireceğiz. Gökgöl Mağarası zaten hazır onun için Valimizin başka bir projesi var. Onla alakalı çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bizim bu çalışmamız inşallah Nisan ayında sonlanacak ve kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.