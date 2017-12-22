BAKKA’da eğitimde STEM Uygulamasında sertifikalar verildi

Seminere merkez ve ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan fizik, kimya, matematik, biyoloji ve fen bilgisi branşlarından olmak üzere 25 öğretmen katıldı. Seminer, 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Timur ve 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Özdemir tarafından verildi.

Milli Eğitim Şube Müdürü İlhan Sabit Memiş, seminerin açılış konuşmasıyla başladı. Beş günlük projenin ilk gününde Doç. Dr. Betül Timur tarafından öğretmenlere teorik bilgilerin aktarılmasının ardından uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimin ilk gününde STEM ile ilgili bilgiler aktarıldı. Bilim ve knolojinin toplum ile ilişkisi, bütünleştirilmiş müfredat modeli, proje tabanlı öğrenme, yapılandırmacı öğrenme modelleri gibi konular ele alındı. Eğitimin ikinci gününde sınıflarda kullanılan teknoloji örnekleri, bilime yönelik proje tabanlı öğrenme, eğitim için teknoloji ve kaynak seçimi, özel eğitim için teknoloji ve kaynak seçimi, dijital vatandaşlık eğitimi ve teknolojinin doğru kullanımı, tüm okul seviyelerinde teknoloji kullanımı, bilimsel gözlem konu planı, sınıfta kullanılan teknolojinin geleceği gibi konulara yer verildi.

Projenin son üç gününde Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Özdemir, uygulamalı olarak eğitim verdi. 3 boyutlu tasarım programları, robotik kodlama, üç boyutlu yazıcıların kullanımı konularında bilgiler aktarıldı. STEM eğitimi sertifika töreniyle son buldu.

Törene Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Sarıhan, Milli Eğitim Şube Müdürleri İlhan Sabit Memiş, ve Yasin Türkoğlu katıldı. Törende konuşan İlhan Sabit Memiş, eğitimin verilmesine için katkı sağlayan BAKKA yönetimine ve bu eğitimi veren Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerine teşekkürlerini sundu.

BAKKA tarafından desteklenen projede eğitim gören öğretmenler de aldıkları eğitimden memnuniyetlerini dile getirdiler. Tören, sertifikaların teslim edilmesiyle son buldu.