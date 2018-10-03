BAKKA'dan Bölge Turizm Çalıştayı

Zonguldak Dedeman Otel'de düzenlenen BAKKA Bölge Turizm Çalıştayı'na bölgedeki sektör paydaşları katıldı. Çalışmalarda Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ile uyumlu olarak bölgede turizm alternatiflerinin geliştirilmesi, doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerin koruma kullanma dengesi içinde değerlendirilerek bölgenin turizmden alacağı payın artırılması hedefleniyor. Çalışmanın bölge ve ülke turizmine katkı sunması, son yıllarda ivme kazanan turizm sektöründe bölgeye daha sistematik ve bilimsel bir yaklaşımın kazandırılması bekleniyor.

Çalıştay hakkında bilgi veren BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, paydaşların son görüşlerini alarak turizm noktasında bölge için genel anlamda neler yapılabilir noktasında bir eylem planı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, “Ajans kuruluşundan bu yana turizm odaklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle biz başucu kitabımız olan bölge planımızda da turizm odağında da sorunları anlatıyoruz, çözüm önerileri getiriyoruz. Bu kapsamda da yine yönetim kurulumuzun onayıyla sonuç odaklı programlar çalışıyoruz. Yine bunun ayaklarından biri olan TR 81 projesi olan yani Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsayan bölgemizde turizm değerlerinin belirlenmesi ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar için alternatif turizm çalışmaları, destinasyon ve rota belirleme çalışmaları, daha çok turist çekebilme çalışmaları, turizmin önündeki engeller ve bunların çözüm önerileri gibi çalışmalar var. Bu çalışmaları elbet tek başımıza gerçekleştirmiyoruz. Bizim için paydaşlarımız çok önemli, turizm odağında çalışan il kültür turizm müdürlükleri, STK'lar, belediyeler, onun dışında herhangi bir kuruma bağlı olmayan vatandaşlarımızın da görüşlerini alıyoruz. Dolayısıyla toplu bir çalışma yapıp bunu bölgemize sunmayı hedefliyoruz. Bu çalıştayımızın öncesinde de saha çalışmaları, odak grup toplantıları, bölgemizdeki değerlere yönelik teknik geziler yapıldı. Onları devamında burada artık interaktif bir şekilde paydaşlarımızdan son görüşlerini alarak turizm noktasında bölgemiz için genel anlamda neler yapabiliriz noktasında bir eylem planı oluşturmayı hedefliyoruz. Bölgemiz için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.