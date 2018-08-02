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02 Ağustos 2018 12:20

BAKKA’dan sözleşme öncesi bilgilendirme toplantısı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları kapsamında asil listede yer alan ve desteklenmeye hak kazanan kurum ve kuruluşlara yönelik Ajans Zonguldak Merkez hizmet binasında Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

BAKKA’dan sözleşme öncesi bilgilendirme toplantısı

02 Ağustos 2018 12:20


Katılımın yoğun olduğu toplantıda, öncelikle Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi tarafından projelerin matbu başvuru dosyalarının sunulma ve sözleşme belgelerinin temini ile imzalama süreçleri hususunda sunum gerçekleştirildi. Ardından İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi tarafından projelerin uygulama süreçleri, dikkat edilmesi gereken hususlar ile projelere atanan izleme uzmanları hususunda sunum yapıldı.


Desteklenmesine karar verilen projeler için başvuru sahiplerinin, sonuçların ilan tarihinden 27 Temmuz .2018’den itibaren en geç 15 iş günü içerisinde 17Ağustos 2018 başvuru formu ve ekleri, başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretleri ile Mali Kimlik Formlarını Ajansa sunmaları gerektiği, KAYS üzerinden yapılan çevrimiçi başvurularla uyumlu başvuru evraklarının Ajansa sunulmasını takiben en geç 5 iş günü içerisinde başvuru sahibi yazılı olarak sözleşmeye imzalamaya davet edileceğini ve yapılacak yazılı bildirimi müteakip en geç 10 iş günü içerisinde sözleşme evraklarıyla birlikte Ajansa müracaat edip sözleşme imzalanması gerektiği vurgulandı.


Toplantı soru cevap bölümünün ardından izleme uzmanlarıyla revize proje bütçelerinin görüşülmesi ile sona erdi.




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