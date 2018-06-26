Bal ormanları hedefine ulaşıyor

Ereğli İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde yer alan Suludere, Kasımlı, Çaylıoğlu Bal Ormanları, arıcıların uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel ile Bölge müdür Yardımcısı Gültekin Aksan, Kdz. Ereğli İşletme Müdürü Temel Natir ve İşletme Şefleri tarafından bal ormanlarında incelemelerde bulunuldu ve bal ormanlarında konaklayan arıcılar ile görüşüldü. Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından “Orman ve Su İşleri Bakanımızın talimatları ile Orman Genel Müdürlüğümüzün programları çerçevesinde vatandaşımıza gelir getirici imkanlar da sunmaya çalışıyoruz. Bugün artık ormanı köylüden korumaya çalışmıyoruz, çünkü artık ormanın gerçek sahibinin köylü olduğu biliniyor. Bal ormanı çalışmaları gibi gelir getirici faaliyetlerle köylülerin bulundukları yerde kalarak geçimlerini sağlamaları temin edilmektedir. Bal Ormanları projeleri hizmeti arıcılarımızın ayağına götüren, suyu, bitkiyi, arının hizmetine sunarak bal verimini arttıran önemli projelerdendir. 2017 yılında Ereğli ve Alaplı ilçelerinde Kasımlı ve Bal Vadisi olmak üzere 1.749 dekarlık alanda 2 adet bal üretim ormanı tesis ettik. Bu yıl da 14 arılık kapasiteli 991 dekarlık alanda Kestane Deresi Bal Ormanını hayata geçireceğiz. Bölgemiz sorumluluk alanı dahilinde 11.226 dekar alanda 2.270 kovan kapasiteli, 11 adet Bal Ormanını arıcılarımıza tahsis etmiş durumdayız. Bal ormanlarımızdan yıllık ortalama 76 ton bal üretimi yapılmaktadır. 2018 yılında ise 10.450 dekarlık alanda 56 arılık kapasiteli 8 adet bal ormanı tesis çalışmalarımız devam etmektedir. Tesis ettiğimiz bal ormanlarına arıcılıkta yaygın olarak kullanılan kestane, ıhlamur, erguvan, badem, akasya, ahlat, yabani erik, üvez, kızılcık ve dağ muşmulası gibi türlerden 25.000 adet fidan dikildi. 2017 yılında 1.749 dekar alanda kurulan Suludere ve Kasımlı bal ormanlarında 2017 yılında 170 kovanla 3 arıcı bulunurken; arı koyma yerleri ve bu yerlere ait yolların yapımının tamamlanması ile 2018 yılında 26 arılıkta 1.470 kovan ile bal ormanlarında yerini aldı. Tam kapasiteye ulaşan bal ormanında arıcılarla yaptığımız istişarelerde 10 -15 ton arası bal üretimi beklenmektedir. Arıcılığın ve biyolojik çeşitliliğin korunması, gelecek nesillere aktarılması, orman köylüsüne ve dolayısıyla ülke ekonomisine kaynak sağlanması, ormanların korunması ve doğaya yakın bir anlayışla geliştirilmesi, bal üretimi, sürdürülebilir gıda güvenliği ve verimsiz alanlarda erozyonun önlenmesi açısından kurulumu gerçekleştirilen, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve verimsiz ormanların rehabilite edilerek toplumun istifadesine sunulmasını sağlayan Bal Ormanlarına arıcılarımızın talepleri doğrultusunda tohum-fidan takviyesi, can suyu havuzları yapımı gibi çalışmalarımız artarak devam edecektir.” dedi.