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Balık fiyatları cep yakıyor

Zonguldak’ta tezgahlarda bulunan hamsi, istavrit, çinakop, zargan, mezgit ve palamut fiyatları tavan yaptı.

Zonguldak'ta tezgahlarda bulunan hamsi, istavrit, çinakop, zargan, mezgit ve palamut fiyatları tavan yaptı. Geçen hafta tanesi 10 liraya satılan palamut 20 liradan alıcı buldu.


Zonguldak merkez balık halinde balık fiyatları cep yaktı. Tezgahlarda çeşit olmasına rağmen fiyatların pahalı olması balıkçı esnafının işlerini düşürdü. Geçen hafta ucuz ve bol olan palamut tanesi 10 liradan alıcı bulurken bu hafta tanesi 20 liradan alıcı buldu. Tezgahlarda yer alan balık fiyatları ise şöyle; Hamsi 10, İstavrit 15, Çinakop 30, Zargan 25 , Mezgit 25 ve Palamut 20 liradan alıcı buldu.

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