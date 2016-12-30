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30 Aralık 2016 16:53

Balıkçı tekneleri fırtına çayda mahsur kaldı

Balıkçı tekneleri fırtına çayda mahsur kaldı

30 Aralık 2016 16:53

Karadeniz’de yaşanan fırtına nedeniyle Alaplı çayına sığınan 20 Balıkçı teknesi çayın ağzının moloz taşlarıyla dolması nedeniyle mahsur kaldı.
Dün gece saatlerinde Alaplı sahil kesiminde etkili olmaya başlayan dev dalgalar, Alaplı çayı ağzını moloz taşlarıyla doldurdu. Karadeniz’in dev dalgalarından çaya sığınan 20 balıkçı teknesi ise çayda mahsur kaldı. Balıkçı Tahsin Turan, yaptığı açıklamada, Balıkçı Barınağını girişini kumla dolması nedeniyle barınağa giremediklerini mecburiyetten çaya sığındıklarını söyledi.
Dev dalgalar çay ağzını moloz taşlarıyla doldurduğunu ifade eden Turan, şöyle dedi:
“Dün geceden bu yana Karadeniz ki fırtına nedeniyle Balıkçı Barınağına girmek istedik ancak barınağın ağzı kumla dolu olduğu için çaya sığınalım dedik. Ancak dev dalgalar nedeniyle çayın ağzı moloz taşlarıyla doldu. Geceden buyana tekneler zarar görmesin diye nöbet bekliyoruz. Dalgalar çayın içine kadar giriyor. Karadeniz’deki fırtına dindiğinde biz bu çaydan nasıl çıkacağız. Çayın ağzı bir an önce temizlenmesi lazım.”

Dev dalgalar sahile zarar verdi
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’de, Karadeniz’de yaşanan fırtına nedeniyle 5-6 metreyi bulan dalgaların getirdiği moloz taşları sahilin bir bölümüne zarar verdiğini ifade etti.
Fırtınaya rağmen bazı vatandaşların sahilde gezerek dalgaları izledikleri, cep telefonlarının kamerasıyla da kayıt yaptıkları görüldü.



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