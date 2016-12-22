Balıkçı teknelerinde çalışan 5 Gürcü yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler balıkçı teknelerine yönelik denetimler sırasında tespit ettikleri 5 Gürcistan uyruklu kişiyi yakaladı.

Karadeniz Bölge Komutanlığı Sahil Güvenlik ekipleri Bozahane Limanı içerisindeki balıkçı barınağında balıkçı teknelerine yönelik olarak denetimlerde bulundu. Sahil güvenlik ekipleri ilçeye dışarıdan avlanmak için bazı balıkçı teknelerinden Gürcistan uyruklu 5 kişiyi tespit etti. Yakalanan yabancı uyruklu mürettebat hakkında yasal işlem başlatılırken, denetimlerde bazı tekne sahiplerine 12 bin TL para cezası kesildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin yakalanan 5 yabancı uyruklu balıkçıyı işlemlerin ardından sınır dışı edilmesi için polis ekiplerine teslim ettiği belirtildi.