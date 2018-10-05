Balıkçı teknesine silahlı saldırı: 1 yaralı

Zonguldak Alaplı'da balıkçılık yapan 40 yaşındaki T.Ö, iddialara göre daha önceden iş ortağı olduğu U.Ç.'nin balıkçı teknesi üzerinde olduğunu düşünerek karadan tekneye ateş açtı. Olayda saçmaların isabet ettiği B.K. ise hafif şekilde yaralandı.

Olay, gece 23.00 sıralarında Alaplı Balıkçı barınağında meydana geldi. Balıkçı T.Ö ile U.Ç,nin olaydan yaklaşık bir saat önce tartışmaya başladığı iddia edildi. Tartışmanın büyümesi üzerine T.Ö, tek kırma tüfeğiyle karadan tekneye ateş açtı. Açılan ateş sonucu teknede bulunan B.K. tüfeğin saçmaları isabet etmesi sonucunda belinden hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.K.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. U.C. ise olaydan yara almadan kurtuldu. Zanlı T.Ö. ise Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.