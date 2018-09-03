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03 Eylül 2018 14:08

Balıkçılar denizden umutlu

Zonguldak’ta 1 Eylül tarihinde sona eren av yasağının ardından balıkçılar deniz suyu sıcaklığının düşmesini beklediklerini ifade ettiler.

Balıkçılar denizden umutlu

03 Eylül 2018 14:08


’Vira Bismillah’ diyerek Karadeniz’e açılan balıkçılar deniz suyu sıcaklığının yüksek olması sebebiyle beklediklerini alamadı. Tezgâhlarda yer alan hamsi, palamut ve mezgit ise vatandaşlardan beklenen ilgiyi görmedi. Balığın olması için denizin karışması gerektiğini ifade eden Balıkçı Bayram Yılmaz, “Balık denizde bol ama henüz görünmüyor. Deniz suyu çok sıcak, denizin biraz karışması ve suyun biraz soğuması lazım. Hayvan yemin kafasında balık yemli geliyor. Palamut haziranın ortasında geldi. Net olarak 10 gün sonra ne olacağı belli olur. Şu an Hamsi ve Mezgitin kilosunu 15 TL, palamudun tanesini 10 TL ve 12.5 TL den satışa sunuyoruz. Bugün hemen denize çıkıp her şeyi yakalayamazsın. Birde denizin sıcaklığı ister istemez balığı etkiliyor. Deniz soğursa balık o zaman toparlanacaktır ve daha bol balık olacaktır” dedi.




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