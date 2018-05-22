Balıkçıların ağına taş balığı olarak bilinen Ekşina takıldı

Karadeniz’de ender rastlanan bir balık türü olan 50 santimetre uzunluğunda, 1 kilo ağırlığındaki taş balığı Alaplı’daki tezgahlardaki yerini aldı. Alaplılı Balıkçı Erkan Keskin tarafından yakalanan balıklar kilosu 15 TL’den satışa sunulurken, Ramazan günlerinde vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor. Balıkçı Erkan Reis, Taş Balığı olarak bilinen Ekşinın ender bulunan bir balık olduğunu belirterek, "Şimdi sabah saatlerinde tuttuğum balıkları satıyorum. İlgi oldukça güzel, bu sıralar denizde balık yok denecek kadar az. Bende Alaplı’da tuttuğum balıkları iskelede uygun fiyata veriyorum. Oldukça büyük bir balık, çok yakalanmayan balık" diye konuştu