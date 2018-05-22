Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 15:58

Balıkçıların ağına taş balığı olarak bilinen Ekşina takıldı

Alaplı İlçesinde sabah saatlerinde Karadenize açılan balıkçıların ağına bol miktarda taş balığı olarak bilinen Ekşina takıldı.

Balıkçıların ağına taş balığı olarak bilinen Ekşina takıldı

22 Mayıs 2018 15:58


Karadeniz’de ender rastlanan bir balık türü olan 50 santimetre uzunluğunda, 1 kilo ağırlığındaki taş balığı Alaplı’daki tezgahlardaki yerini aldı. Alaplılı Balıkçı Erkan Keskin tarafından yakalanan balıklar kilosu 15 TL’den satışa sunulurken, Ramazan günlerinde vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor. Balıkçı Erkan Reis, Taş Balığı olarak bilinen Ekşinın ender bulunan bir balık olduğunu belirterek, "Şimdi sabah saatlerinde tuttuğum balıkları satıyorum. İlgi oldukça güzel, bu sıralar denizde balık yok denecek kadar az. Bende Alaplı’da tuttuğum balıkları iskelede uygun fiyata veriyorum. Oldukça büyük bir balık, çok yakalanmayan balık" diye konuştu




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
23
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç