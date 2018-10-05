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Balıkçıların yüzü gülüyor, tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor

Batı Karadeniz’in önemli sahil kentlerinden Ereğli ve Alaplı ilçelerinde balıkçıların yüzü palamutla gülüyor.

Batı Karadeniz'in önemli sahil kentlerinden Ereğli ve Alaplı ilçelerinde balıkçıların yüzü palamutla gülüyor.


Havaların serinlemesiyle denizden bol bol çıkan palamutlar Batı Karadeniz'deki balıkçıların yüzünü güldürmeye başladı. Alaplı Balıkçı Limanına gelen balıkçılar, son günlerde bol miktarda avla kıyıya dönerken bu durum balıkçının yanı sıra ucuzlayan balıkla sofrası şenlenen vatandaşın da yüzünü güldürdü.



"Güzel bir sezon geçiriyoruz"


Sezonun, umduklarından daha iyi geçtiğini ve Karadeniz'in bereketinin palamutla devam edeceğini vurgulayan balıkçı Ahmet Koçabaş, "Bizlerin yüzü gülüyor. Balıkçılarımız günde 400 kasaya kadar palamut avlıyor, sezon çok hareketli" dedi.


Balıkçılar ayrıca yaklaşık 700-800 gram gelen balığın tanesinin 10 liradan satıldığını belirterek, "İnşallah palamut balığı daha da bol olacak, fiyatlar da gerileyecek. Palamudun şimdi doğuya göçü var. Doğudan tekrar batıya göçünde daha umutluyuz, daha fazla balık avlayacağımızı düşünüyoruz. Gidişat iyi, balıkçımız memnun" diye konuştu.

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