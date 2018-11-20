Balıkçının ölümünün ardından gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak'ta balıkçı barınağında beton zeminden düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren balıkçının ölümünde 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağının üstünden düşerek, yaşamını yitiren balıkçı İlhami Köroğlu'nun, dövüldükten sonra aşağı atıldığı yönündeki iddia üzerine 2 kişi adliyeye sevk edildi. 14 Kasım tarihinde arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra beton zemine düşerek hastaneye kaldırılan ve daha sonra Karabük Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakımda tedavi gören Köroğlu, dün yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden balıkçı İlhami Köroğlu'nun yakınları, olayın cinayet olabileceği şüphesiyle savcılığa şikayette bulundu. Savcılık tarafından olay günü Köroğlu'nun yanında bulunan ve tanık olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan 2 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından gözaltına alınan E.Ç. ve M.C.Ö. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.

2 çocuk babası olan İlhami Köroğlu (63) İncivez Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İncivez Mezarlığı'nda defnedildi.