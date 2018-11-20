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Balıkçının ölümünün ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, balıkçı barınağının üstünden bir kişinin düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, balıkçı barınağının üstünden bir kişinin düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağının üstünden düşerek, yaşamını yitiren balıkçı İlhami Köroğlu'nun, dövüldükten sonra aşağı atıldığı yönündeki iddia üzerine 2 kişi adliyeye sevk edildi. 14 Kasım tarihinde arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra beton zemine düşerek hastaneye kaldırılan ve daha sonra Karabük Üniversitesi Hastanesine sevk edilen ve yoğun bakımda tedavi gören Köroğlu, dün yaşamını yitirdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan E.Ç. ve M.C.Ö. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi. İfadelerinin ardından şüphelilerden M.C.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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