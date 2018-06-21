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21 Haziran 2018 23:29

Balkonda otururken evlerinin yandığını öğrendiler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sebebiyle bir ev kullanılamaz hale geldi.

Balkonda otururken evlerinin yandığını öğrendiler

21 Haziran 2018 23:29

Ev sakinleri ise yangın haberini, komşularından öğrenince yıkıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma ilçesine bağlı Pehlivanlar Mahallesi Muzaffer Çelik Caddesi üzerindeki bir apartmanın beşinci katındaki dairede meydana geldi. Dursun G. ve ailesi aynı caddede bulunan bir yakınlarının balkonunda oturduğu sırada komşuları tarafından evlerinin yandığı haberini aldı.


Haberi alır almaz evlerine koşan ailenin dünyası alevleri ve dumanları görünce yıkıldı. Bu sırada olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.


Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, evlerinin yandığını gören aile ise sinir krizleri geçirdi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.




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