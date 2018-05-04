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04 Mayıs 2018 17:45

Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti

Zonguldak’ta 1 buçuk yaşındaki bebek balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti

04 Mayıs 2018 17:45


Edinilen bilgiye göre olay, Kozlu ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ikinci kattaki evin balkonunda oynayan 1 buçuk yaşındaki İslam Tunçer balkondan düştü. Olay esnasında evde olan diğer çocuklarının çığlıklarına koşan anne, oğlunun balkondan düştüğünü fark etti. Çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bebek Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz bebek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


İslam bebek İhsaniye Cami’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahallede bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.




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