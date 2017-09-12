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12 Eylül 2017 16:09

Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde evinin balkonundan beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

12 Eylül 2017 16:09


Olay, ilçeye bağlı Çömlekçi köyünde yaşandı. İddiaya göre, balkona kuruması için serdiği fındıkları toplamaya çalışan Mehmet Avcı aniden dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine haber verilen 112 Acil Sağlık görevlileri kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.


Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Mehmet Avcı’nın cenazesi otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.


Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.




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