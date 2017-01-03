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03 Ocak 2017 20:00

Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen:

Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen:

03 Ocak 2017 20:00

Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen, 15 Temmuz’un duvarın, dağın arkasına bakmayı emrettiğini söyleyerek, “Görüyoruz ki 1800’lerde Hindistan-Pakistan bölgesinde kurulmuş olan bir teşkilatla 1900-2000’lerde Anadolu coğrafyasında kurulan bir teşkilat aynı amaca hizmet ediyor. O zaman arkadaki sahiplere bakın” dedi.
Zonguldak’ta Cihannüma Derneği Şubesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz ve Milli İrade" konulu konferansa Başbakan Başdanışmanı ve Cihannüma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen konuşmacı olarak katıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası Konferans Salonu’nda davetlilerle bir araya gelen Şen, FETÖ/PDY terör örgütünün başarısız darbe girişimini anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üst akıl söylemlerini hatırlatan Şen, “Cumhurbaşkanımız bir şey söyledi. Üst akıldan bahsetti. Doğrudan bir isim vermedi. Bir sıfat, bir niteleme yaptı. Üst akıl diyor. 15 Temmuz öncesinde üst akıl derken diyorlardı ki o anlı şanlı televizyoncu arkadaşlarımız, ‘Gökten bir taş düşse üst akıl diyorsunuz.’ Görüyorsunuz işte mesele onun arkasındakidir. Onu çözmek gerek. Cumhurbaşkanımız bunu söylüyor” diye konuştu.

“Terör örgütlerinin fabrikası yok”
PKK, DAEŞ, DHKPC gibi terör örgütlerinin silah fabrikası olmamasına dikkat çeken Mustafa Şen, şöyle devam etti:
“Terör saldırılarında DHKPC’si ile PKK’sıyla, FETÖ’yle, DAEŞ ve PYD’siyle hep birlikte saldırıyorlar. Hepsinin elinde aynı ülkelerin silahları var. Şimdi DAEŞ’in silah fabrikası var mı? Yok. PKK’nın, DHKPC’nin, PYD’nin var mı? Yok. Nasıl oluyor? 15 Temmuz bize arkaya, duvarın, dağın arkasına bakmayı emrediyor. Öğretti demiyorum, henüz tam öğrenebilmiş sayılmayız. Daha doğrusu emrediyor. Dağın arkasına bakın, bulutun arkasına ufkun arkasına bakın. Ötesine bakın, orada başka şeyler oluyor. Görüyoruz ki 1800’lerde Hindistan-Pakistan bölgesinde kurulmuş olan bir teşkilatla 1900-2000’lerde Anadolu coğrafyasında kurulan bir teşkilat aynı amaca hizmet ediyor. O zaman arkadaki sahiplere bakın.”
Programa Zonguldak Vali Yardımcısı ve Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş’in yanı sıra bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile belediye başkanları katıldı.



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